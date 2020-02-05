Бузова подогрела слухи о своей беременности новым фото

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Новый снимок в соцсетях взбудоражил поклонников.

Ольга Бузова,34-летняя звезда соцсетей, вновь будоражит поклонников намеками на возможную беременность. Сейчас она встречается с блогером Давидом Манукяном, и пару регулярно подозревают в "романе на публику". Фанаты певицы восстают против слухов и активно обсуждают шанс на создание семьи.

Бузова не забывает о верных поклонниках и регулярно дает им пишу для размышлений. Недавно в своем аккаунте в Instagram она ивжнтхх опубликовала сторис с фото, на котором предстала в футболке с кожаной юбкой. Нижняя часть гардероба выглядит мешковато, и Бузова не поленилась спросить поклонников, что их раздражает.

"Напишите что и кто вас бесит сейчас? Давайте оставим это здесь. Я первая: меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему то так хочется есть. И спать. Теперь вы…", – заявила она.

Фоловеры тут же откликнулись на призыв, обратив внимание на постоянное желание Ольги есть и спать. Комментаторы пришли к выводу, что певица беременна.

"Постоянно хочется есть? Хм… у меня такое было во время беременности…", "Мне показалось или в сторис заметила животик?", ехидничали они. Певица не ответила на подозрения, предпочитая хранить "загадочное" молчание на тему.

Между тем, совсем недавно Бузова и ее сожитель оскандалились на концерте, посвященном закрытию легендарного клуба ICON. Пока возлюбленная Манукяна скакала по сцене в трусах, публика ревела и пыталась подпевать. Затем из-за кулис появился Дава и пара устроила публичные жаркие поцелуи.