Очень хочется послать: ссора Валерии и Иосифа Пригожина попала на видео

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Продюсер опубликовал видео, в котором показал негативную реакцию супруги на его поведение.

Известная супружеская пара – певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин – показали свое поведение во время семейной ссоры.

Так, в Instagram главы звездной семьи появилось видео, на которой запечатлено, как Валерия с раздражением отчитывает мужа и признается, что ей хочется его послать.

"Сейчас мне очень хочется послать Пригожина! Но я этого делать не умею, поэтому сдержусь и скажу просто: "До свидания!" – заявила артистка.

По словам самой певицы, разногласия возникли из-за хамства продюсера, но сам Иосиф заявил, что ссора вспыхнула из-за его просьбы записать видео к 1 марта в Доме музыки.

До этого Пригожин разместил видео, на котором рассказал, что они поссорились из-за напольных весов, взятых Валерией в поездку.

"Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно", – заявил продюсер.

На это Валерия отметила, что ее муж встал не с той ноги.

"По непонятной причине моего мужа начало колотить, когда увидел весы в сумке, которую я приготовила с собой в поездку. Он прекрасно знает, что я делаю это всегда, куда бы мы ни отправлялись, но сегодня, видимо, не проверил, с какой ноги встал. Эта тема его не отпускала даже в аэропорту", – язвительно сказала певица.