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Имущество, которым семья владеет 15 лет, впервые появилось в декларации.



У семьи первого заместителя председателя парламента Чечни Салмана Закриева – зятя главы Чечни Рамзана Кадырова обнаружили элитную квартиру в Москве, сообщает издание "Собеседник".

СМИ узнало об этом из последней декларации Закриева, в которой сообщается, что его жена и сестра Кадырова Зулай в ЖК "Соколиное гнездо" на Ленинградском проспекте имеет квартиру площадью 167,7 кв. м. Издание отмечает, что рыночная цена этой недвижимости – около $1 млн.

Судя по выписке из Росреестра, которую публикует "Собеседник", собственницей жилья Закриева является уже 15 лет, при этом в декларации ивжнтхх о доходах квартира упоминается впервые.

В декларации Закриева за 2017 г. у жены собственности якобы нет (только пользование). Выписка из Росреестра подтверждает, что пентхаус у нее с 2005 года. Это 99,9% она, а не ФИО совпали. По адресу был прописан сын. И в декларации Закриева за 2018 квартира такой площади уже есть pic.twitter.com/t165IAJ5GK — Сергей Ежов (@ezhovs) February 4, 2020

"У жены родственника главы Чечни Салмана Закриева нашелся двухэтажный пентхаус в Москве. В декларации Закриева за 2017 г. у жены собственности якобы нет (только пользование). Выписка из Росреестра подтверждает, что пентхаус у нее с 2005 года. Это 99,9% она, а не ФИО совпали. По адресу был прописан сын. И в декларации Закриева за 2018 квартира такой площади уже есть", – говорится в сообщении в Twitter.

Помимо этого, СМИ выяснило, что ранее в квартире был зарегистрирован 29-летний сын Закриева Якуб, ныне занимающий пост мэра Грозного.