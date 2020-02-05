Шеф-повар рассказал, как правильное питание помогло ему справиться с ревматоидным артритом

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50-летний американский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Майкл Саймон некоторое время назад был удручен, когда врачи диагностировали у него сразу два аутоиммунных заболевания – ревматоидный артрит и дискоидную волчанку. Они принесли ему невыносимые страдания, но мужчина, зная, что избавиться от болезней не сможет, решил управлять ними и облегчить симптомы.

В преддверии Нового года Саймон дал себе обещание ослабить натиск артрита и волчанки с помощью правильного питания. Шеф решил полностью исключить продукты, которые вызывают воспаление в организме. Майкл отказался от красного мяса, всех продуктов, в состав которых входит белая мука, а также от сахара и молочных продуктов.

В течение трех недель кряду бывший соведущий ток-шоу ABC “The Chew” также не пил алкоголь.

Первые изменения в лучшую сторону Майкл Саймон заметил уже через несколько дней.

«Я был удивлен, обнаружив, что после четвертого или пятого сильные боли в суставах утихли, кожные пятна от волчанки исчезли, а я чувствовал себя менее уставшим», – написал 50-летний шеф на своей странице в социальной сети.

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«Спустя 10 дней улучшение было более отчетливым. А через 20 дней я снова почувствовал себя подростком», – описал свои ощущения телеведущий.

Хроническое воспаление является пусковым механизмом таких заболеваний, как ревматоидный артрит, рак, болезни сердца, диабет, астма и даже болезнь Альцгеймера.

«У кого-то случается сердечный приступ каждые 34 секунды, один из двух мужчин и каждая третья женщина заболевают раком. И у всех этих состояний есть одна общая черта: воспаление», – рассказал доктор Уилл Коул, автор книги «Спектр воспаления». Поэтому опыт Саймона он расценивает как хороший пример для подражания.

Саймон вел хронику своего эксперимента и превратил свой опыт в свою шестую кулинарную книгу «Исправьте это с помощью еды: более 125 рецептов для решения аутоиммунных проблем и воспаления».

В книге он рассказывает, как больной может определить свои собственные триггеры и не допустить рецидива болезни. А для этого стоит лишь питаться здоровой едой, при этом, как он говорит, «не жертвуя вкусом».

Здоровая еда – это не пресно, безвкусно и уныло. Рецепты шефа – яркое тому доказательство.

Саймон говорит, что он все еще потребляет мясо, но ест его намного меньше, при этом уравновешивает свой рацион и другими источниками белка.

Он использует свежие травы, чтобы оттенить вегетарианские блюда. Шеф может позволить себе мороженое или сыр, но очень редко. Зная, какие проблемы вызывают эти продукты, считает за лучшее поберечься, чтобы не мучиться от боли.

Всем, кто страдает от ревматоидного артрита, дискоидной волчанки и других иммунных заболеваний, шеф советует просто последовать его примеру и убедиться: здоровое питание – это тот самый ключ, который поможет контролировать болезнь.

К слову, изюминкой большинства ресторанов Майкла Саймона являются именно мясные блюда. Клиенты приходят в заведения, чтобы отведать говяжий щечный пирог, хрустящие свиные уши, копченую свиную отбивную Hampshire, фирменные гамбургеры и булочки.

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