Минобороны Великобритании рассекретит отчеты об НЛО

|В 1950-2009 годах специальная комиссия Министерства обороны Великобритании расследовала несколько дел касательно появления НЛО. На данный момент работа департамента закончена, засекреченные ранее бумаги будут представлены публике, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Некоторые доклады уже имеются в Сети на сайте Национального архива Великобритании. Уже скоро все отчеты можно будет найти на отдельном ресурсе gov.uk.
Внимание британцев к НЛО повысилось в 1950-х годах, когда Минобороны создало рабочую группу по изучению случаев появления кораблей инопланетян в небе. Тогда даже премьер-министр Уинстон Черчилль не остался в стороне.
Согласно выводам специалистов, НЛО – это мистификация либо неправильно идентифицированный объект. Последние свидетельства очевидцев 2009 года говорят о «серебряном дискообразном свете», «большом ярком серебристо-белом шаре» и двадцатимигающих красных огнях в небе.