Минобороны Великобритании рассекретит отчеты об НЛО

Некоторые доклады уже имеются в Сети на сайте Национального архива Великобритании. Уже скоро все отчеты можно будет найти на отдельном ресурсе gov.uk.

Внимание британцев к НЛО повысилось в 1950-х годах, когда Минобороны создало рабочую группу по изучению случаев появления кораблей инопланетян в небе. Тогда даже премьер-министр Уинстон Черчилль не остался в стороне.

Согласно выводам специалистов, НЛО – это мистификация либо неправильно идентифицированный объект. Последние свидетельства очевидцев 2009 года говорят о «серебряном дискообразном свете», «большом ярком серебристо-белом шаре» и двадцатимигающих красных огнях в небе.