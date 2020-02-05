Как с помощью рефинансирования погасить все долги

Рефинансирование позволяет либо снизить существующие выплаты, либо уменьшить срок. Пользоваться такой банковской услугой рекомендуют, потому что, по статистике, в 2015 году стоимость была 24%, в то время в 2017 году она стала около 14%.

Для того чтобы перекредитование было одобрено, крайне важна хорошая кредитная история без задолженностей и нарушений. Особенно это имеет значение, если у вас ипотека, потому что таким образом вы можете снизить свои траты.

Как это происходит? Банк выплачивает ваш кредит досрочно в другом финансовом учреждении. Затем вы, как новый потенциальный клиент, выплачиваете проценты. Не исключено, что вы можете воспользоваться и другими услугами банка.

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С какой целью вы используете второй банк:

желание изменить процентную ставку на более низкую.

уменьшение нагрузки на бюджет.

более простая финансовая выплата при существовании уже нескольких кредитов.

желание изменить схему платежного трафика.

Как рефинансировать кредит?

Максимально полно узнайте условия существующего договора. Внимательно прочтите заключенный договор, обращая внимание на процентную ставку, ежемесячные выплаты и др. Также вы можете все уточнить, позвонив в банк или использовав мобильное приложение. Найдите такое предложение, которое подходит конкретно для вашей ситуации. Узнавайте все условия, ведь такая процедура популярна, как и сам кредит. Прежде оцените свои шансы, к примеру, если выплатить вам осталось меньше четверти всей суммы или срок подходит к концу, то велика вероятность в отказе. Проведите расчёт и узнайте, какова будет ежемесячная сумма. Для вашего удобства воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Подсчитайте примерные траты. Ставка рефинансирования может отличаться, могут понадобиться дополнительные средства на переоформление. Стоит лично узнать все нюансы. Подайте заявку в банк. Для этого нужно подготовить необходимые документы, после чего вы узнаете о решении. При положительном ответе новый банк досрочно выплачивает кредит, а прежде предыдущий должен выдать справку с суммой, которую нужно выплатить.

Далее Вас ждет подписание договора с банком, который занимается вашим рефинансированием, и получение справки о закрытии прошлой задолженности.

Рефинансирование ипотеки

Однако рефинансировать можно не только кредит, но и ипотеку. Чаще всего люди прибегают к данной процедуре, чтобы уменьшить кредитную ставку. В основном, это главная причина, по которой решаются воспользоваться банковской услугой. Большинство стараются продлить сроки выплаты, из-за чего ежемесячные взносы заметно сокращаются. Кроме того, если человек имеет несколько кредитов, то услуга рефинансирования тоже подходит ему, так как все кредиты будут объединены, задолженности будут погашены разом, а далее останется выплатить единственный кредит.

Используя этот способ, вы способны сэкономить достаточно крупную сумму денег, которую можно вложить в что-то более стоящее. Что для этого нужно?

Оформление заявки. Разумеется, до этого стоит провести самостоятельный расчет. Далее с вами должен связаться сотрудник выбранного банка, после чего будет назначена встреча для принятия последующего решения.

Подача документов. Полный набор документов, который необходим вам для совершения сделки, нужно оговорить на консультации с сотрудником банка. Сроки принятия решения индивидуальны, но зачастую это занимает до недели.

Подписание сделки.

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