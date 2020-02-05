Как с помощью рефинансирования погасить все долги

Рефинансирование позволяет либо снизить существующие выплаты, либо уменьшить срок. Пользоваться такой банковской услугой рекомендуют, потому что, по статистике, в 2015 году стоимость была 24%, в то время в 2017 году она стала около 14%.
Для того чтобы перекредитование было одобрено, крайне важна хорошая кредитная история без задолженностей и нарушений. Особенно это имеет значение, если у вас ипотека, потому что таким образом вы можете снизить свои траты.
Как это происходит? Банк выплачивает ваш кредит досрочно в другом финансовом учреждении. Затем вы, как новый потенциальный клиент, выплачиваете проценты. Не исключено, что вы можете воспользоваться и другими услугами банка.
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С какой целью вы используете второй банк:
- желание изменить процентную ставку на более низкую.
- уменьшение нагрузки на бюджет.
- более простая финансовая выплата при существовании уже нескольких кредитов.
- желание изменить схему платежного трафика.
Как рефинансировать кредит?
- Максимально полно узнайте условия существующего договора. Внимательно прочтите заключенный договор, обращая внимание на процентную ставку, ежемесячные выплаты и др. Также вы можете все уточнить, позвонив в банк или использовав мобильное приложение.
- Найдите такое предложение, которое подходит конкретно для вашей ситуации. Узнавайте все условия, ведь такая процедура популярна, как и сам кредит. Прежде оцените свои шансы, к примеру, если выплатить вам осталось меньше четверти всей суммы или срок подходит к концу, то велика вероятность в отказе.
- Проведите расчёт и узнайте, какова будет ежемесячная сумма. Для вашего удобства воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
- Подсчитайте примерные траты. Ставка рефинансирования может отличаться, могут понадобиться дополнительные средства на переоформление. Стоит лично узнать все нюансы.
- Подайте заявку в банк. Для этого нужно подготовить необходимые документы, после чего вы узнаете о решении. При положительном ответе новый банк досрочно выплачивает кредит, а прежде предыдущий должен выдать справку с суммой, которую нужно выплатить.
Далее Вас ждет подписание договора с банком, который занимается вашим рефинансированием, и получение справки о закрытии прошлой задолженности.
Рефинансирование ипотеки
Однако рефинансировать можно не только кредит, но и ипотеку. Чаще всего люди прибегают к данной процедуре, чтобы уменьшить кредитную ставку. В основном, это главная причина, по которой решаются воспользоваться банковской услугой. Большинство стараются продлить сроки выплаты, из-за чего ежемесячные взносы заметно сокращаются. Кроме того, если человек имеет несколько кредитов, то услуга рефинансирования тоже подходит ему, так как все кредиты будут объединены, задолженности будут погашены разом, а далее останется выплатить единственный кредит.
Используя этот способ, вы способны сэкономить достаточно крупную сумму денег, которую можно вложить в что-то более стоящее. Что для этого нужно?
- Оформление заявки. Разумеется, до этого стоит провести самостоятельный расчет. Далее с вами должен связаться сотрудник выбранного банка, после чего будет назначена встреча для принятия последующего решения.
- Подача документов. Полный набор документов, который необходим вам для совершения сделки, нужно оговорить на консультации с сотрудником банка. Сроки принятия решения индивидуальны, но зачастую это занимает до недели.
- Подписание сделки.
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