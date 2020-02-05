Китайский коронавирус оказался намного опаснее, чем все думали

Новые исследования учёных показали, что коронавирус более опасный, чем предполагалось ранее. Дело в том, что после выздоровления организм не вырабатывает иммунитет для защиты от повторного заражения. С каждым разом болезнь протекает всё сложнее и сложнее, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Информация была подтверждена Госкомитетом Китая по делам здравоохранения. ВОЗ сложившуюся ситуацию классифицирует как эпидемия, а не пандемия. Людям нужно приложить максимум усилий, чтобы не подцепить вирус повторно, иначе симптомы ухудшатся. На протяжении недели заболевший будет мучиться от лихорадки, повышенной температуры и затрудненного дыхания. Риски заболеть значительно выше у пожилых людей и у граждан со слабым иммунитетом. В целях предотвращения негативного исхода нужно чаще мыть руки с мылом, не касаться грязными руками рта, глаз и т.д., а также избегать контакта с людьми, у которых имеются симптомы ОРВИ. В случае заражения гриппом, к примеру, организм вырабатывает защиту от вируса, поэтому повторное заражение сводится к нулю. Коронавирус же оказался намного опаснее в этом плане.