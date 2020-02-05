Феминистки предложили запретить традиционные браки

Пока лоббисты закона о насилии над семьей брызжут ядом в соцсетях и рукопожатных СМИ после провала своего блицкрига в Госдуме и Совете Федерации, их интернет-пехота продолжает разжигание войны полов и попытки «гендерной трансформации» человечества. Основной актив этой пехоты – современные феминистки.

Подкованные в теории и совсем юные школьницы-неофитки, впитывающие в себя все «прогрессивные» веяния с соответствующими «ценностями», они объединяются в сообщества с немалой аудиторией, ведущие активную пропаганду и постоянно вербующие новых адепток. Ищущие дамы-идеалистки и наивные молодые люди до сих пор полагают, что феминизм – это борьба за равноправие полов, за уважительное отношение к женщине и т.п. Вынуждены разочаровать. Автор данного материала познакомился с основными тезисами наиболее крупных течений «третьей волны» – радикальным, социалистическим и либеральным феминизмом, а также с популярными высказываниями их представительниц, и считает важным поделиться своими наблюдениями с читателями «Катюши».

Начнем, что называется, с места в карьер – определим отношение современных фемактивисток к представителям противоположного пола. Да, именно ко всем представителям в целом, и это отношение, согласно теории радикальных фемок (радфем), должно у женщин всегда превалировать над личным восприятием отдельного индивида (см. материал «О частном и общем восприятии мужчин» ). Каждый мужчина относится к дискриминирующей группе. Мужская природа – это по определению природа насильника, эксплуататора, дискриминатора, угнетателя и тирана – вообще и по отношению к женщине, в частности. Прямая цитата из программной статьи «Мужчины и мальчики» «иконы» радфема Андреа Дворкин: «Мужчины должны прийти к соглашению с насилием, потому что это первый и главный компонент мужской идентичности».

По мнению Дворкин, у каждого мальчика есть «гендерный выбор»: стать мужчиной, т.е. тем, «кто обладает силой и правом на то, чтобы причинять боль, применять силу, использовать свою волю и силу над и против женщин и детей», либо выбрать ролевую модель своей матери. То есть стать подобием матери, женщиной в психологическом и социальном плане. Дворкин искренне считает, что «мальчик выбирает стать мужчиной, потому что быть мужчиной лучше, чем женщиной», а не потому, что у этого мальчика есть заложенные на уровне генетики первичные половые признаки, а также сформировавшиеся еще в утробе путем распределения соответствующих гормонов вторичные половые признаки, которые с ростом мужского организма соответствующим образом формируют его психику и физиологию.

По мнению этого радфема, мужчину можно изменить в лучшую сторону, если воспитывать его как девочку, если разрушить все «гендерные стереотипы» и выращивать мужской пол как «гендерно нейтральный», чтобы навсегда вытравить из него эту «мерзкую маскулинность». фемомысль продолжает высокий полет – ознакомимся с еще одной культовой среди фемок статьей Сони Джонсон «Воспитание хороших сыновей не изменит мир». Пара цитат:

«Несмотря на наши отчаянные усилия, наши сыновья вынуждены быть мужчинами». А еще вот какой «ужас»: «Базовый формирующий фактор мужского существования – каждый мужчина рождается, автоматически имея извечное, основанное на насилии преимущество».

Ну и вот это конечно:

«Сама природа не позволяет им быть в полной мере порядочными, любящими и добрыми».

Естественно, такое отношение к мужскому полу было тут же подхвачено другими «авторками», начали появляться материалы вроде «Мой не такой. О матерях, сыновьях, ответственности и отрицании», говорящие о том же самом: мужчин, дескать, изменить нельзя. Родился с первичным половым признаком – значит, в лучшем случае угнетатель и эксплуататор, а то и маньяк и садист. Адепток и неофиток стали плавно подводить к следующей за этой логикой идее. Вы наверно уже догадались, к какой именно: «куны не нужны». Это еще мягкое выражение, лучше просто посмотрите на комментарии феминисток, собирающие сотни лайков в соцсетях.

Если после прочитанного все еще остаются наивные люди, полагающие, что фемдвижение способно адекватно общаться и принимать мужчин, разделяющих часть их убеждений, придется открыть им глаза. Для них мужчины-соратники – тараканы, которых необходимо потравить. Вот весьма откровенный комментарий и 1180 «лайков» под ним.

Из отношения к противоположному полу складывается стратегия борьбы современных феминисток. Равноправие уже давно не входит в их задачи. Достаточно бегло ознакомиться с откровенным текстом Юлии Хасановой «Феминизм – это не борьба за равные права», чтобы увидеть основную цель – «разрушение системы мужского доминирования в целом». По мнению адепток, «добиться равных прав в обществе, построенном мужчинами для мужчин, означает пытаться получить их главное право – угнетать».

Спасибо за очередную откровенность – итак, феминистки строят диктатуру матриархата. Именно для своего пола, а не для всего человечества, как бы по-идиотски абсурдно это ни звучало. Ведь в их представлении вся наша многотысячелетняя история – это история утверждения и развития ненавистного им патриархата. За исключением разве что мифической страны амазонок и полумифического острова Лесбос, женщины, в понимании современного феминизма, вообще не жили, а мучались, насиловались и жестоко угнетались. И если человечество в нынешней форме прекратит свое существование, они будут счастливы, что прямо следует из феминистских мемов (см. фото ниже). Впрочем, для отвода глаз феминистки вещают о том, что общество, дескать, еще может как-то измениться.

Как феминистки мечтают «изменить» (пардон, потравить или уничтожить иным способом) мужчин во имя «освобождения женщины», мы уже видели. Но если вы думаете, что их отношение к женской природе, к женственности как таковой, к основным заложенным природой функциям женщины, к особенностям женской психики и физиологии, опять же генетически и гормонально обусловленным, чем-то принципиально отличается – снова вынуждены вас разочаровать. В том «гендерно нейтральном» ОНО, в которое адептки намерены трансформировать женщину, «от начала времен заключенную в оковы патриархата», очень сложно узреть что-либо даже отдаленно напоминающее прекрасную даму.

Чтобы оценить формируемую ролевую модель для женского пола, автору пришлось проанализировать контент пабликов и сообществ в соцсети «ВКонтакте», которые администрируют современные феминистки (радфем/соцфем/либфем). Подписчиков (преимущественно, подписчиц) у них очень много, и это количество растет по экспоненте. Вот неполная общая подборка:

«Куны не нужны» (пропаганда мужененавистничества, «мужчин-немудаков не бывает») – 44209 подписчиков, «Мой аборт» (шокирующие рассказы о беременности и родах, призванные внушить ужас и подтолкнуть к аборту и бездетности) – 10222, «Правда о беременности, родах и материнстве» (все то же самое, плюс очернение материнства и ролевой модели матери) – 22056, Соц-фем – 41858, «Феминизм наглядно» – 162284, «Живи с подругой» (группа знакомств и пропаганды гомосексуальных связей между «сестрами») – 10040, различные вариации пабликов «Яжемать» (травля матерей, стеб над материнством) – более 3 млн. подписчиков в общей сложности, различные вариации «Подслушано у семейных/замужних» (стеб и одновременно отвращение от института брака и создания семьи) – более 1,5 млн. подписчиков, различные вариации «чайлдфри» (пропаганда бездетности и детоненавистничества) – около 200 тыс., различные сообщества ЛГБТ-тематики (пропаганда всяческих извращений, разжигание ненависти к не приемлющим гомо-связи и не считающими их нормой) – около 1,5 млн.

Как видим, актив этих сообществ, которые с большой долей уверенности можно отнести к деструктивному контенту (!), довольно широк (приближается к 10 млн. участников) и постоянно пополняется. Кто-то может возразить, что в список попали группы, не позиционирующие себя прямо как феминистские. Да, это так, однако излагаемая там повестка на 99, если не на 100%, разделяется адептками современного феминизма.

Вернемся к вопросу, какой же образ женщины формируют современные фемгруппы. Во-первых, она должна быть сторонницей абортов («моя матка – мои правила»), еще лучше – чайлдфри («не дай богиня родится мальчик, а его как ни воспитывай – все равно будет частью патриархата», а еще «дети отнимают много времени и денег, мешают карьере и пути к власти, чтобы победить мерзкий патриархат»). Так феминизм демонтирует важнейшую женскую функцию – продолжение рода и воспроизведение человечества.

Во-вторых, феминизм поддерживает ненависть к материнству и заботе о ребенке («яжемать!»), демонтируя ключевую женскую биологическую и социальную роль – роль матери. Адептки пытаются ловко объяснить такую позицию тем, что ролевую модель матери женщине якобы навязал патриархат, чтобы тысячелетиями ее эксплуатировать и угнетать (часто ими используется выражение – «обречение» женщины на роль матери, как будто это ссылка в концлагерь или сразу на эшафот).

В-третьих, каждой неофитке внушается дикая ненависть к институту брака и замужеству – это демонтаж ролевой модели жены и семейной женщины, а через него – традиционной семьи (отлично укладывается в слоган феминисток, ставший популярным с легкой руки фемоблогера Залины Маршенкуловой: «Ни мужа, ни Бога, ни господина»). В результате неофитки с обработанными мозгами не мудрствуя выкрикивают: «Замужество – это насилие над личностью женщины».

Еще раз подчеркнем, «заточенность» женского организма под продолжение рода и материнство является причиной главных отличий женщины от мужчины (гормональных, физиологических, психологических), причиной ее неповторимости и уникальности. За реализацию всего вышеперечисленного отвечают первичные половые признаки, обусловленные генетически – они начинают формироваться непосредственно после оплодотворения яйцеклетки. По ним и определяется пол человека – т.е. именно они позволяют определить человека как женщину или как мужчину. И от всего этого – беременности, родов, материнства, заботы о детях – женщине предлагают (даже не предлагают, а настоятельно внушают) отказаться. Что же это, если не смертельный удар по самой женской природе? Также адептки любят использовать выражение «демонтаж ЖГС (женской гендерной социализации) и МГС (мужской гендерной социализации», прикрывая уничтожение женского и мужского полов как таковых ширмой создания «гендерно нейтральных женщин и мужчин».В-четвертых, радикальные феминистки в рамках того самого отказа от ЖГС ратуют за полный отказ женщины от косметики, от ухода за своей внешностью, от женственной одежды и т.п. – все это, по их мнению, называется подыгрыванием социальной системе подчинения женщин. То есть если женщина старается выглядеть привлекательно для противоположного пола – она таким образом прогибается под своих извечных угнетателей. Да, они прямо называют это демонтажем женственности (феминности) как патриархального конструкта. Да, звучит совершенно бредово, но феминистки в своей эволюции (или, может, инволюции?) дошли до отрицания и борьбы с феминностью. Вот как они видят следящую за собой женщину:

Наконец, в-пятых… здесь у тех, кто не в теме, может случиться настоящий культурный шок, но об этом просто необходимо рассказать: радфем ратует за деконструкцию любви (к мужчине, разумеется) как «источника социального подчинения женщины». В программной статье Accion Positiva под названием «Любовь и социальная субординация женщин» романтическое чувство, привязанность женщины к мужчине, желание быть с ним рядом и проч. именуется «основой патриархатной экономики» и «принуждением женщины к определенному способу существования». Чтобы решить «проблемы» мужской и женской любви и привязанности, предлагается «создать новую «культуру любви», другие модели семьи», а также «критически проанализировать установки на моногамию и обязательную гетеросексуальность». Ну вы поняли…

В общем, по мнению этих несчастных, если неофитка испытывает какие-то чувства и душевные терзания в отношении мужчины – она должна сделать волевое усилие и перестать их испытывать. Если она сама выбрала для себя моногамию, брак и семью или (о какой ужас!) роль матери и домохозяйки – значит, ее к этому принудил мерзкий патриархат. Просто она не успела осознать сей печальный факт, но не беда – заботливые «сестры» быстренько вправят ей мозги и даже помогут с альтернативной моделью «семьи» – лесбийским сожительством.

Размывая весь фундамент, который делает женщину женщиной, в кого же феминистки ей предлагают превратиться, каков портрет их среднестатистической неофитки или опытной активистки с надежно промытыми мозгами? Или спросим несколько иначе: каким им видится идеальная «борцунья» за право угнетать мужчин? Ну разумеется, это презирающая «все маскулинное» чайлдфри-лесбиянка/асексуалка, делающая в жизни ставку на «личностный рост и карьеру» и использующая свою матку исключительно как аргумент в «битве за репродуктивные права», а вовсе не по назначению. Тесная связь и взаимное обожание абсолютно всех направлений современного феминизма (радфем/соцфем/либфем) и содомитов (называющих себя аббревиатурой ЛГБТ) заслуживают отдельного упоминания.

Идеальная «освобожденная женщина» – это ярая защитница прав гомосексуалистов. Весь современный феминизм интерсекционален – то есть борьба с мужчинами и маскулинностью для адепток неотделима от борьбы за права извращенок, трансов, занимающихся самокалечением, и содомитов. Правда, у радфем транссексуалы не в почете, так как они не родились женщинами, бисексуалки тоже не в чести, т.к. продолжают якшаться с «мерзкими мужиками» – но это уже частности. В «сестричестве» всячески приветствуется однополая близкая дружба/лесбийство – главное, чтобы в жизни неофитки полностью отсутствовали мужчины. Разумеется, за исключением их постоянного присутствия в сознании в качестве основного объекта ненависти. А вот отношение к гомосексуалистам у большинства феминисток более чем позитивное – еще бы, ведь они (в большинстве своем) лишены «отвратительной маскулинности» и не претендуют на отношения (а следовательно, эксплуатацию и дискриминацию) с женщиной. Ну, а если содомиты учиняют «бытовое насилие» по отношению друг к другу, так это тоже ничего страшного – феминистки от этого никак не страдают. В общем, если уж не уничтожать пока всех, кто родился с мужским достоинством (об этом открыто говорить как-то не комильфо – экстремизм), то хотя бы воспитать из них «достойных» извращенцев – таков нынешний фемдевиз.

Выделим ключевые манипулятивные приемы фемактива, помогающие им приближать конец человечества. Во-первых, это т.н. «обратный сексизм» якобы в ответ на постоянное насилие и угнетение патриархатом, хотя по факту никакой «обраткой» тут и не пахнет. Речь идет о прямых оскорблениях мужчин по половому признаку, издевательствах над ними с использованием ненормативной лексики, угроз, пожеланий им мучительной смерти, визуализации их физических страданий (см. например фотоальбомы сообщества «Куны не нужны» ).

Во-вторых, это постоянное запугивание женщин, внушение страха и через него – отвращения к любым отношениям с мужчиной (в т.ч. семейным, к замужеству), к мужскому полу в целом (как постоянному источнику всевозможного насилия), а также к беременности, деторождению, материнству. Делается это путем поиска и репостов непрекращающегося потока чернушной информации, шокирующих историй преимущественно из жизни социально неблагополучных лиц, либо пишущихся как под копирку постов от лица женщин, настрадавшихся от мужчин/беременности/родов/семьи/детей. Также неофиткам сообщают в правилах сообществ, что говорить что-либо хорошее о мужчинах здесь запрещено, и «единственный разумный выход из отношений с мужчиной – прекращение данных отношений». Переубеждать женщин с иными взглядами никто не собирается – они мешают ведению пропаганды, а потому тут же отправляются в бан.

Эффективность такой обработки мозгов прямо зависит от интеллектуального багажа неофитки. Зачастую после погружения в болото она начинает изрекать вот такие перлы:

В-третьих, это жесткое сатирическое высмеивание и нивелирование всех женских ролей и функций, которые фемактив считает «навязанными патриархатом стереотипами». О них мы уже говорили выше – этим занимаются паблики типа «Яжемать», «Подслушано у замужних», «Мой нитакой» и т.п.

Вот так маленькими шажками, вроде как без физического насилия, но с помощью ежедневной направленной психообработки, где со смехом, а где и со страхом, шоковой терапией и ненавистью, разрушители мужественности и женственности и всех базовых различий биологических полов (с заменой их на лженаучные «гендерные» социальные признаки-хамелеоны) идут к своей страшной цели.

Актуально будет рассмотреть повестку фемактива в контексте бурно обсуждаемого в обществе и кулуарах власти законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Сколько же подобных фемок, не планирующих создавать семьи от слова «совсем», с дикой активностью топят за этот законопроект, который, в нынешней редакции касается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО семей, находящихся в законном браке, отношений между супругами, их детьми и родственниками! Отрицатели семьи и супружества как ценности искренне радеют за освобождение семей и супружеских отношений от насилия? За освобождение своих идейных врагов, инакомыслящих, «мерзких традиционщиков-патриархалов», для которых семья и брак остаются ценностью? Да какой же идиот поверит в альтруизм этих гедонисток? Их истинная цель, как уже было показано – «освобождение» женщины от «дискриминирующего по определению» института брака, от ролевой модели жены как таковой, и, в конечном счете, от отношений с мужчиной вообще. Неужели кто-то еще воспринимает всерьез «заботу» этих персонажей, после шока активистки Алены Поповой от того, что в целях закона прописаны «сохранение семьи» и «содействие примирению сторон»?

Анализируя доктрину современных феминисток со стороны, регулярно приходишь к выводу: адекватные граждане с мало-мальски развитой логикой должны обходить их сообщества за километр. За последние десятилетия у авангарда «борцух» сформировалась позиция, что вся человеческая история – это «ненормальная история» насилия над женщиной, любое общество (в т.ч. и современное) – патриархально по своей сути, а потому подлежит полному демонтажу и переформатированию. Им якобы открылся образ нового, правильного, «дивного нового мира», в котором угнетателем, а затем и единоличным жителем станет… нет, уже не женщина, а то самое трансформированное ОНО. Представляя себе такое общество, воссоздаешь картины покруче любых фантазий марксистов-ленинцев, почитателей «нового Рейха» или писателей-антиутопистов. На данный момент мужские особи еще нужны освобожденным от всего женского женщинам, чтобы размножаться. Но как только наука шагнет достаточно далеко вперед и научится генерировать мужские половые клетки из женского биоматериала (подобные успешные эксперименты ныне активно ведутся), в их «обществе победившего матриархата» мужчины вообще станут не нужны. И тогда сценарий польского сатирического фильма-антиутопии «Сексмиссия» (1983 г.) будет совершенно реальным.На заре человеческой цивилизации массовые социальные противостояния возникали в основном по национально-территориальному и религиозному признаку. Затем социальные инженеры ловко вбросили в общество идею «классовой борьбы», вследствие которой абсолютно любая страна могла взорваться гражданской войной – везде есть условные пролетариат и буржуазия. Сегодня же кукловоды выходят на новый, небывалый уровень – они стравливают друг с другом мужчин и женщин, продвигая за этой ширмой свои расчеловечивающие антиценности. В этой войне победителей не будет. Все современные варианты феминизма стараниями своих высоких кураторов (очевидно, весьма и весьма состоятельных мужчин – глав кланов «хозяев денег») с разной степенью жесткости постулируют не только отказ женщины от традиционной семьи, но и вообще от любого взаимодействия с противоположным полом. Феминизм органично сливается в экстазе с извращенцами – больше неофиткам (именно так сектантки называют новообращенных девочек и девушек, которым они всегда готовы промывать мозги) податься некуда.

Ликвидируется не только гармония отношений между полами (адептки считают, что никакой гармонии между М и Ж не может быть по определению), а сама женская природа (женщинам навязывается безальтернативный переход в лесбийство, которому сопутствуют бездетность и вырождение), параллельно объявляется война на уничтожение с мужской природой (т.е. с мужчинами как таковыми). К чему это приведет в конечном счете? К вырождению и мужчин, и женщин – т.е. всей человеческой цивилизации, к чему открыто призывают некоторые представители фем-движения . Это очевидно всем, кроме зазомбированных феминисток. Современный феминизм как тоталитарная доктрина апокалипсиса должен быть официально признан экстремистской идеологией – во благо спасения человечества.

P.S. Реакцию большинства феминисток на данный материал угадать совсем не трудно – они назовут вышеизложенное «патриархальной пропагандой, уходом от темы перманентного угнетения женщины мужчиной, просто потому, что он – мужчина». Они строго по методичке напомнят, что «женщинам всего мира надо продолжать неустанную борьбу за полное избавление от мужской эксплуатации и насилия», за «утверждение принципиального нового безмаскулинного фемообщества» – их утопическую мечту (или – больную фантазию, как угодно). Но это написано не для них, а для людей с мозгами, еще не полностью промытыми феминитивами и «борьбой за женское освобождение». Хочется верить, что таковых в России – подавляющее большинство.

P.P.S. 31 января с.г. стало известно о предложении президента Канадской федерации женщин, трансгендера Габриэль Бушар полностью запретить гетеросексуальные отношения — т.е. отношения между М и Ж, ибо они «насильственны по своей природе»:

«Гетеросексуальные отношения действительно жестоки. Кроме того, подавляющее большинство таких отношений основывается на религии. Возможно, пора говорить об их отмене и запрете», — заявила Бушар.