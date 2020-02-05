8 принципов успеха в соцсетях для вашего бизнеса

Как превратить аккаунт в главного бизнес-партнера.

Даже бабушка сидит в «Одноклассниках», а вы до сих пор не знаете, как общаться с клиентами на языке соцсетей? Забудьте о «продвинутых SMM-щиках» и научитесь сами продвигать свой бизнес!

18-19 февраля в Москве на интерактивном семинаре по SMM «Не боги рестораны продвигают» Олег Пахолков, Олег Назаров и Светлана Соколова раскроют, как добиваться финансовых успехов без сложных манипуляций.

8 главных принципов продвижения бизнеса в социальных сетях. Только проверенные советы от профессионалов для руководителей, готовых идти в ногу со временем и зарабатывать большие деньги в любой сфере бизнеса: от ресторанов до стоматологической клиники.

Регистрация на семинар по ссылке.