МИД Турции: Переброска военной помощи в Идлиб нужна для укрепления наблюдательных пунктов

В настоящий момент на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии, передаёт ТАСС.

«Мы ответили (сирийской армии на обстрел наших военных – ред.) в Идлибе должным образом и продолжим поступать так же. Переброска военной помощи в сирийский Идлибе предназначена для усиления наших наблюдательных пунктов», — подчеркнул он.

Быстрое продвижение сирийской армии на этом участке фронта вызвало недовольство Турции, которая оказывает поддержку боевикам, противостоящим правительственным войскам. По сведениям телеканала Al Arabiya, 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины и танки, а также грузовики с боеприпасами, пересекли в воскресенье границу с Сирией. В понедельник в провинцию Идлиб проследовала ещё одна военная колонна.