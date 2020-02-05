Куда уходит гордость за традиционные ремёсла наших предков?

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mavit
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Куда уходит гордость за традиционные ремёсла наших предков?

Россияне перестали гордиться тем, что веками создавали их предки. Считается старомодным держать у себя в доме предметы русского быта.

Скорее, мы будем украшать свое жизненное пространство ширпотребом от крупных мебельных компаний или покупать за сумасшедшие деньги европейские предметы интерьера и инвентарь.

А ведь еще наши бабушки хранили в сундуках самое ценное: то, что было сделано руками предков: вышивки, кружево.В сервизах стояли причудливые чайники, тарелки и милые сердцу — фарфоровые фигурки.

Из чего складывается самоидентичность русского человека сегодня?

Печальная тенденция наших дней: бахвальство силой русского оружия, триколор, укрепляющие «дух» помпезные массовые мероприятия. Плюс, новостные ленты, где нас призывают «потерпеть, пока денег нет» и «вникнуть в положение», ведь вокруг одни враги!

Можно спросить любого школьника, какие ремесла он знает?

Это будет Гжель, Хохлома, Жостовский поднос и Палехская шкатулка.

К великому сожалению, даже популярные предметы народного творчества все реже и реже можно увидеть в домах и квартирах россиян. Видимо, сейчас это считается неактуальным. Для жителей мегаполиса, вообще все «русское-народное» — это дурной тон. Как сейчас говорят — «не в тренде».

А кто решает за нас, чему быть в тренде?! Почему мы все время смотрим на запад и считаем, что у них лучше и красивее?!

Еще не так давно, практически в каждом уголке нашей страны были свои ремесла. Изготовление: посуды, резных деревянных игрушек и мебели, украшения, кружева, вышивки, кузнечное дело и многое, многое другое. Сейчас эти удивительные вещи можно увидеть разве что в небольших местных музеях, где, благодаря небезразличным местным жителям и хранителям, чудом удается сохранить коллекции в память о местном быте и традициях. Частично или полностью утрачены многие ремесла.

Куда уходит гордость за традиционные ремёсла наших предков?

Конаковский фаянс. Ваза

А знаете ли вы про Конаковкий фаянс, Рамонскую керамику? Список ремесел, могут дополнить жители тех городков и селений, где ничего от местного прикладного творчества не осталось, или вместо производств остались небольшие цеха, которые еле-еле сводят концы с концами, торгуя на рынках.

Что же поменялось со временем? Почему люди перестали производить локально то, что изначально, должно было обеспечить их быт всем необходимым: посудой, различной утварью, служить украшением их дома?

Сейчас крайне остро стоит проблема в выборе курса на глобализацию и безмерное потребление! Реклама, модные тенденции; все, что навязывается нам извне, чтобы заставить человека покупать продукцию корпораций и подавлять их волю.

Многие россияне избавляются от бабушкиных керамических тарелок, чашек, брезгливо отправляя их на дачу или, вовсе, в помойку.

Куда уходит гордость за традиционные ремёсла наших предков?

Рамонская керамика. Набор посуды

Возможно, что многие из этих предметов сильно потрепаны бытом, невзрачны и, зачастую, не имеют никакой исторической ценности, поскольку являются продукцией крупных фабрик СССР. Но и среди них встречаются красивые, стильные вещицы. И, возможно, когда-то, и на эти «дачные экспонаты» будет спрос среди коллекционеров.

Но вернемся к проблеме ремесел.

Вот как пишут ремесленники юга России о сложившейся ситуации:

«Я несколько лет плел корзинки и другие изделия из лозы, но сейчас делаю ротанговую мебель, — рассказал мастер лозоплетения Андрей Гончаров. — А корзинки везут из Китая, мои получались дороже. Управляться с лозой меня научила еще бабушка, которая после войны занимала места на ВДНХ со своими изделиями. Сейчас это умение на Дону практически исчезло. Я жалею об этом, но вернуться к нему не могу. Мне ведь нужен заработок. Чувствую себя как Левша в завязке.»

Галина работает на предприятии, занимающемся керамикой, расписывает урны для праха.

«Предприятие вынуждено нанимать тех, кто первый раз взял в руки кисточку, — говорит Галина. — Им платят копейки, себестоимость получается небольшой, но и качество росписи не подходит ни под какие критерии. Благодаря таким уловкам мы пока выдерживаем конкуренцию с китайским ширпотребом. Чтобы удержаться на рынке, менеджеры придумали новую продукцию — урны для праха. Народным промыслом это не назовешь, но дебет с кредитом сходится лучше».

Как мы видим, ситуация крайне сложная. Необходимо создать условия и оказать поддержу на государственном уровне: если хотите — пропагандировать и рекламировать ремесленные производства. Ведь если в полную силу бы работали местные мастерские, то люди могли покупать предметы народного промысла вновь и вновь, и тогда не пришлось отдавать свои «кровные» иностранным корпорациям.

К примеру, практически каждый бывал за границей: если зайти в дом к итальянцу, то вы непременно найдёте там и бабушкину милую сахарницу и новенькое блестящее сине-желтое блюдо с изображением сочных лимонов, купленное на семейной фабрике у потомственных керамистов.

Или, к примеру, возьмем — восточные страны, с их невероятным колоритом. Любой восточный базар уже на пороге захлестнет вас волной красок, запахов, звуков, причудливых орнаментов. Трудно представить, чтобы местные жители, приходя домой, пили бы кофе по-арабски из кружки «мэйд ин чайна», не правда ли?!

Так почему матрешку, Хохлому, Гжель покупают только иностранцы для сувениров? Почему эти вещи вешают на стенку, ставят в сервант или на книжную полку, как некую декорацию?!

Таким образом, можно сделать неутешительный вывод: современные россияне обесценивают собственную культуру и традиции; ведь бытовые предметы на того и создавались, чтобы служить человеку. Он должен любоваться ими, чувствовать связь с поколениями и гордиться достижениями своих земляков, а не быть диковинкой для туриста! Эти вещи ценны потому, что делаются вручную, мастерами, с душой (ибо за такие нищенские зарплаты, которые получают мастера в России, люди работают явно идейные и принципиальные!)

Переверните тарелку шведской компании: мэйд ин Румыния, прочитайте этикетку полотенца или скатерти: мэйд ин Бангладеш или Чайна.А теперь вдумайтесь в смысл подобных покупок: ведь мы покупаем ширпотреб из Бангладеша или Китая. Платим за логистику, растаможку. Не мешает в данном случае, поразмыслить над тем, какой вред наносится экологии, это: транспортировка, бензин, ресурсы, химические производства, строительство торговых центров в намеренных количествах, где на каждом шагу нам кричат: — «Купи! Купи…Скидка, Распродажа.!.»

Куда уходит гордость за традиционные ремёсла наших предков?

Весь мир опутан паутиной точек сбыта, куда вереницы грузовиков, кораблей, самолетов везут свой товар, чтобы уже в следующем году или сезоне мы купили что-то новое, а старое — выкинули (так как надоело и рекламируют поновей).

Практически все люди на земле жертвы скрытой или прямой рекламы глобальных корпораций. А их цель — сделать видимость «элитности» низкокачественного барахла. Надо помнить: если все народы мира одновременно перестанут воспринимать свой культурный код, если каждый возомнит себя «элитой», то мир наш просто рухнет!

Именно к этому все и идет…

Элита — это, весьма опасное для умов людей, понятие, направленное служить тому, чтобы мы побольше тратили и побольше потребляли. С той «репутацией», которую, к примеру, завоевала себе, за последнее время «российская элита», синонимом этого слова могут считаться: деградация, социальное неравенство, воровство, алчность, коррупция, взяточничество, обман, лицедейство, порок, слабоумие, убожество, безответственность, враждебность, эгоизм, высокомерие, инфантилизм, психическая болезнь, оторванность от реальности.

А вовсе не соболиные вовсе не меха, черная икра ложками, дорогой автомобиль, дворец, яхта, футбольный клуб. Здравомыслящие люди всего мира считают все это не более чем пошлостью и дурным тоном. Это и должно стать новым «трендом» в нашей стране: экономия, забота о природе, здравый смысл, интеллект.

Возможно, тогда, люди вспомнят про то, чем по праву могут гордиться народы России, а пока что, поддерживайте музеи народного творчества, посещайте их! Изучайте собственную культуру и быт предков.

Ведь, представьте себе: если, внезапно, отключат: электричество, отопление, а людям нечего будет есть, мы побежим не в банк за вкладом, а за скалкой, свечкой, пакетиком семян, картофелиной, кочергой и чугунком. Глины лопатой накопаем и кривую чашечку слепим…И выживут те, кто имеет самые (казалось бы) простые навыки жизни без благ цивилизации. Те, кто в состоянии вспахать землю и посадить себе пропитание. Возможно, что многие и этого не осилят! И не поможет выжить ни одна корпорация, это уж точно!

Поэтому, очень важно приучать своих детей к ручному труду, самим что-нибудь уметь. Как говорят специалисты — это крайне полезно для нейронных связей головного мозга. Видимо, поэтому наши предки не были дураками и не уничтожали Землю-Матушку, в отличие от современных «индивидуумов».

Майа Елина