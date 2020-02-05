Куда уходит гордость за традиционные ремёсла наших предков?

Россияне перестали гордиться тем, что веками создавали их предки. Считается старомодным держать у себя в доме предметы русского быта.

Скорее, мы будем украшать свое жизненное пространство ширпотребом от крупных мебельных компаний или покупать за сумасшедшие деньги европейские предметы интерьера и инвентарь.

А ведь еще наши бабушки хранили в сундуках самое ценное: то, что было сделано руками предков: вышивки, кружево.В сервизах стояли причудливые чайники, тарелки и милые сердцу — фарфоровые фигурки.

Из чего складывается самоидентичность русского человека сегодня?

Печальная тенденция наших дней: бахвальство силой русского оружия, триколор, укрепляющие «дух» помпезные массовые мероприятия. Плюс, новостные ленты, где нас призывают «потерпеть, пока денег нет» и «вникнуть в положение», ведь вокруг одни враги!

Можно спросить любого школьника, какие ремесла он знает?

Это будет Гжель, Хохлома, Жостовский поднос и Палехская шкатулка.

К великому сожалению, даже популярные предметы народного творчества все реже и реже можно увидеть в домах и квартирах россиян. Видимо, сейчас это считается неактуальным. Для жителей мегаполиса, вообще все «русское-народное» — это дурной тон. Как сейчас говорят — «не в тренде».

А кто решает за нас, чему быть в тренде?! Почему мы все время смотрим на запад и считаем, что у них лучше и красивее?!

Еще не так давно, практически в каждом уголке нашей страны были свои ремесла. Изготовление: посуды, резных деревянных игрушек и мебели, украшения, кружева, вышивки, кузнечное дело и многое, многое другое. Сейчас эти удивительные вещи можно увидеть разве что в небольших местных музеях, где, благодаря небезразличным местным жителям и хранителям, чудом удается сохранить коллекции в память о местном быте и традициях. Частично или полностью утрачены многие ремесла.

Конаковский фаянс. Ваза

А знаете ли вы про Конаковкий фаянс, Рамонскую керамику? Список ремесел, могут дополнить жители тех городков и селений, где ничего от местного прикладного творчества не осталось, или вместо производств остались небольшие цеха, которые еле-еле сводят концы с концами, торгуя на рынках.

Что же поменялось со временем? Почему люди перестали производить локально то, что изначально, должно было обеспечить их быт всем необходимым: посудой, различной утварью, служить украшением их дома?

Сейчас крайне остро стоит проблема в выборе курса на глобализацию и безмерное потребление! Реклама, модные тенденции; все, что навязывается нам извне, чтобы заставить человека покупать продукцию корпораций и подавлять их волю.

Многие россияне избавляются от бабушкиных керамических тарелок, чашек, брезгливо отправляя их на дачу или, вовсе, в помойку.

Рамонская керамика. Набор посуды

Возможно, что многие из этих предметов сильно потрепаны бытом, невзрачны и, зачастую, не имеют никакой исторической ценности, поскольку являются продукцией крупных фабрик СССР. Но и среди них встречаются красивые, стильные вещицы. И, возможно, когда-то, и на эти «дачные экспонаты» будет спрос среди коллекционеров.

Но вернемся к проблеме ремесел.

Вот как пишут ремесленники юга России о сложившейся ситуации:

«Я несколько лет плел корзинки и другие изделия из лозы, но сейчас делаю ротанговую мебель, — рассказал мастер лозоплетения Андрей Гончаров. — А корзинки везут из Китая, мои получались дороже. Управляться с лозой меня научила еще бабушка, которая после войны занимала места на ВДНХ со своими изделиями. Сейчас это умение на Дону практически исчезло. Я жалею об этом, но вернуться к нему не могу. Мне ведь нужен заработок. Чувствую себя как Левша в завязке.»

Галина работает на предприятии, занимающемся керамикой, расписывает урны для праха.

«Предприятие вынуждено нанимать тех, кто первый раз взял в руки кисточку, — говорит Галина. — Им платят копейки, себестоимость получается небольшой, но и качество росписи не подходит ни под какие критерии. Благодаря таким уловкам мы пока выдерживаем конкуренцию с китайским ширпотребом. Чтобы удержаться на рынке, менеджеры придумали новую продукцию — урны для праха. Народным промыслом это не назовешь, но дебет с кредитом сходится лучше».

Как мы видим, ситуация крайне сложная. Необходимо создать условия и оказать поддержу на государственном уровне: если хотите — пропагандировать и рекламировать ремесленные производства. Ведь если в полную силу бы работали местные мастерские, то люди могли покупать предметы народного промысла вновь и вновь, и тогда не пришлось отдавать свои «кровные» иностранным корпорациям.

К примеру, практически каждый бывал за границей: если зайти в дом к итальянцу, то вы непременно найдёте там и бабушкину милую сахарницу и новенькое блестящее сине-желтое блюдо с изображением сочных лимонов, купленное на семейной фабрике у потомственных керамистов.

Или, к примеру, возьмем — восточные страны, с их невероятным колоритом. Любой восточный базар уже на пороге захлестнет вас волной красок, запахов, звуков, причудливых орнаментов. Трудно представить, чтобы местные жители, приходя домой, пили бы кофе по-арабски из кружки «мэйд ин чайна», не правда ли?!

Так почему матрешку, Хохлому, Гжель покупают только иностранцы для сувениров? Почему эти вещи вешают на стенку, ставят в сервант или на книжную полку, как некую декорацию?!

Таким образом, можно сделать неутешительный вывод: современные россияне обесценивают собственную культуру и традиции; ведь бытовые предметы на того и создавались, чтобы служить человеку. Он должен любоваться ими, чувствовать связь с поколениями и гордиться достижениями своих земляков, а не быть диковинкой для туриста! Эти вещи ценны потому, что делаются вручную, мастерами, с душой (ибо за такие нищенские зарплаты, которые получают мастера в России, люди работают явно идейные и принципиальные!)

Переверните тарелку шведской компании: мэйд ин Румыния, прочитайте этикетку полотенца или скатерти: мэйд ин Бангладеш или Чайна.А теперь вдумайтесь в смысл подобных покупок: ведь мы покупаем ширпотреб из Бангладеша или Китая. Платим за логистику, растаможку. Не мешает в данном случае, поразмыслить над тем, какой вред наносится экологии, это: транспортировка, бензин, ресурсы, химические производства, строительство торговых центров в намеренных количествах, где на каждом шагу нам кричат: — «Купи! Купи…Скидка, Распродажа.!.»

Весь мир опутан паутиной точек сбыта, куда вереницы грузовиков, кораблей, самолетов везут свой товар, чтобы уже в следующем году или сезоне мы купили что-то новое, а старое — выкинули (так как надоело и рекламируют поновей).

Практически все люди на земле жертвы скрытой или прямой рекламы глобальных корпораций. А их цель — сделать видимость «элитности» низкокачественного барахла. Надо помнить: если все народы мира одновременно перестанут воспринимать свой культурный код, если каждый возомнит себя «элитой», то мир наш просто рухнет!

Именно к этому все и идет…

Элита — это, весьма опасное для умов людей, понятие, направленное служить тому, чтобы мы побольше тратили и побольше потребляли. С той «репутацией», которую, к примеру, завоевала себе, за последнее время «российская элита», синонимом этого слова могут считаться: деградация, социальное неравенство, воровство, алчность, коррупция, взяточничество, обман, лицедейство, порок, слабоумие, убожество, безответственность, враждебность, эгоизм, высокомерие, инфантилизм, психическая болезнь, оторванность от реальности.

А вовсе не соболиные вовсе не меха, черная икра ложками, дорогой автомобиль, дворец, яхта, футбольный клуб. Здравомыслящие люди всего мира считают все это не более чем пошлостью и дурным тоном. Это и должно стать новым «трендом» в нашей стране: экономия, забота о природе, здравый смысл, интеллект.

Возможно, тогда, люди вспомнят про то, чем по праву могут гордиться народы России, а пока что, поддерживайте музеи народного творчества, посещайте их! Изучайте собственную культуру и быт предков.

Ведь, представьте себе: если, внезапно, отключат: электричество, отопление, а людям нечего будет есть, мы побежим не в банк за вкладом, а за скалкой, свечкой, пакетиком семян, картофелиной, кочергой и чугунком. Глины лопатой накопаем и кривую чашечку слепим…И выживут те, кто имеет самые (казалось бы) простые навыки жизни без благ цивилизации. Те, кто в состоянии вспахать землю и посадить себе пропитание. Возможно, что многие и этого не осилят! И не поможет выжить ни одна корпорация, это уж точно!

Поэтому, очень важно приучать своих детей к ручному труду, самим что-нибудь уметь. Как говорят специалисты — это крайне полезно для нейронных связей головного мозга. Видимо, поэтому наши предки не были дураками и не уничтожали Землю-Матушку, в отличие от современных «индивидуумов».

Майа Елина