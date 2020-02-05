Настенная пропаганда наркотиков обрела популярность в России

Стены многих домов в городах России расписаны открытой рекламой продажи различных наркотиков. Дети идут в школу и всё это читают, а потом и покупают. А взрослые дяди из власти делают вид, что они – слепо-глухо-немые идиоты…

В областной центр, родной мне ещё с моего советского детства, я вернулся пять лет назад, весной 2014 года после долгого отсутствия. Ещё на подъезде к автовокзалу меня неприятно поразил жутковатый внешний вид городских стен. Это гнетущее первое впечатление мне наверно никогда не забыть! Фасад каждого дома родного города оказался всюду изуродован какими-то безобразными англоязычными надписями. И первым моим впечатлением было, тут наверно без меня уже произошла война, и наш город захватили американцы. Которые всюду и пометили, на собачий манер, своими иноземными метками все наши стены.

Неделей после, меня поразила ситуация ещё более отвратительная и дикая, которая и стала для меня отправной точкой на все последующие годы. Как-то, около полудня, передо мной шли с ранцами за спиной второклассники местной школы. И один из них вдруг заявил двум своим друзьям, что «сейчас придёт домой и обнюхается китайской соли». Сказано это было, как предложение и им к этому делу присоединиться. А ведь эти дети были заведомо несовершеннолетними! Пришлось грубо вмешаться в их разговор и выяснить у них, откуда ими берётся эта «китайская соль».Ответ детей меня просто потряс. Мне показали на окружающие стены, всюду исписанные каким-то сотовым номером со словом «Легал»…

Я просто остолбенел! Во всём этом было что-то настолько подлое, отвратительное и циничное… Что тем же вечером после глубокого раздумья я решительно пересмотрел ради увиденного свои прежние принципы, переписал этот номер и отнёс его в Полицию. И этого своего поступка я не стыжусь. Есть некий предел, за которым больше нельзя закрывать глаза на происходящие вещи. Иначе ты своим бездействием становишься добровольным соучастником происходящему злу. А участвовать в растлении детей – это дело, достойное места под шконкой! Кто не против зла, тот – за.

До сих пор у меня в голове не укладывается сама возможность такой открытой повсеместной рекламы детям наркотиков! Ведь это – самая настоящая ПЕ-ДО-ФИ-ЛИ-Я! Другого слова – мне просто не подобрать. Это самое настоящее изнасилование формирующейся детской души. Ведь даже просто сама по себе наркоторговля, если разобраться, есть менее подлое дело, чем такое настенное наркопромоутерство. Потому что эта торговля происходит втайне и не навязывает никому интерес к потреблению этих веществ. Тут же, напротив, цинично и подло происходит именно принудительное массовое втягивание несовершеннолетних в наркопотребление.

Представьте, что у вас есть дети, которых вы хотите вырастить в жизни здоровыми полноценными людьми. Но некие очень могущественные и влиятельные силы решили организовать по всей нашей стране для ваших детей такие «подлые» условия, что куда бы ни пошёл ваш ребёнок, он всюду будет взглядом натыкаться на написанные на стенах, остановках, столбах и заборах сотни реклам различных работающих наркосайтов. Работу которых даже чисто технически заблокировать нельзя, так как эти наркосайты работают в не подконтрольном государству «глубоком» Интернет пространстве.

Куда бы ни пошёл ребёнок, он также везде будет натыкаться на оскверняющий общественное культурное пространство вандализм. Который исподволь прививает ему агрессивное бескультурье и гипнотически опускает его на стадно-племенной дегенеративно-физиологический, животный уровень. Отсекающий у него любую возможность нравственного роста и ограничивая его развитие собирательным словом «быдло». Выше которого ему в специально для этого созданной среде воинствующего свинства и повсеместной наркопропаганды духовно уже не вырасти.И даже если вы наивно думаете, что уж своё-то дитя вы от всего этого точно спасёте, то уверяю, что однажды и для вашего ребёнка всё равно наступит ситуация, когда он либо сам, либо под влиянием окружения, захочет «убежать от разочарований жизни» и попробовать эти повсеместно разрекламированные детям на каждом углу наркотики.

На которые у нас в стране сегодня все дети поголовно оказались насильно подсаживаемы с самых пелёнок! Прямо с колясочно-ползункового возраста. Так как повсеместная реклама наркотиков имеет свойство программирующего воздействия на детское подсознание, вне зависимости от осознанности детского восприятия. Происходит именно навязчивое кодирование детей на употребление этих смертельных веществ, насильственно принуждающе действующее на детское сознание, пока ещё слабое для критического отвержения приходящей внешней информации, вредящей детскому развитию. (Читайте также текст ФЗ – 436. «О защите детей от информации, причиняющей вред их развитию»)

Вот поэтому равнодушно бездействовать в ситуации, когда на всех стенах вокруг навязчиво написаны адресованные детям приглашения «ширнуться», по моему глубокому убеждению, может только морально нездоровый человек.

Чуть позже я узнал, что таких наркономеров, а также наркоторгующих сайтов по стенам города нанесена тьма-тьмущая…

В разговорах я также выяснил у лиц, потребляющих эти вещества, что рекламой им служат не только сайты и телефоны, но также служат и «ники». Возле которых специальными (навязанными «глубоким Интернетом») значками может быть обозначен предлагаемый нарко «ассортимент»… Для лучшего понимания этой проблемы в Сети мною также были просмотрены десятки статей и заметок на граффити тему, в том числе и написанные зарубежными криминалистами. И некоторые обнаруженные в них данные меня привели к совершенно неожиданным выводам.

При сопоставлении некоторых фактов, сквозь слои разной информационной шелухи, в понимании наконец вырисовалась очень странная картина. Получалось, что сами эти граффити были некогда придуманы вовсе не как средство чьего-то самовыражения, а уже изначально были задуманы их «внедрителями» именно как особый шифрованный язык коммуникации наркоторговцев. И в Америке её придумали вовсе не «протестующие ради самого же протеста» молодые негры, а разработали и неприметно через этих негров-барыг «внедрили» в маргинальные «чёрные» кварталы сами же американские спецслужбы. Чтобы через своих подручных наркоторговцев успешнее продвигать в Америке свой весьма прибыльный наркобизнес.

А разноцветным граффити в этой схеме просто отводилась роль отвлекающего, психологически нагнетающего нужную криминогенную атмосферу «грязного» фона. Пристально исследовать который никто из незаинтересованных лиц конечно же не станет. Поэтому, чем больше в этом «фоне» было всякой загадочной и непонятной «грязи», тем было «лучше» и тем проще было наркоторговцам прятать на нём свою «рекламу».

По достоверным данным, заграничные спецслужбы и сегодня с помощью «глубокого Интернета» организуют у нас в стране этот процесс. Всё построено на простейших бизнес схемах. Подобных схемам, выдаваемым у нас нанимателями «пешим» разносчикам и расклейщикам порайонной поподъездной рекламы. С предписанием им наиболее эффективного маршрута её распространения. Рекламу наркосайтов ночные промоутеры делают по этому же самому принципу. В котором присутствует нечто очень характерное именно для циннично-меркантильного западного менталитета.

Именно этот криминало-организующий надгосударственный «глубокий Интернет» нанимает себе в России «стено-мазов», оплачивая им их работу по завандаливанию наших городских стен… Платя им криптовалютой за фотоотчёты и о надругательстве над монументальными и архитектурными памятниками, и за вандализм над общественным транспортом, и за раскрутку технически защищённых в «глубокой Сети» наркомагазинов…

Это целая теневая бизнес индустрия уничтожения и подавления всякой культуры на нашей колонизированой иноземцами территории. Взамен которой стране и навязывается искусственно смоделированная криминогенная среда из повсеместного вандализма. Агитационно насаждающая всюду мятежный дух мрачного хаоса и наглого неуважения к окружающим. Одновременно и провоцирующая подрастающее население на криминал, и маскирующая бесчисленные рекламные «щупальца» этого криминала. И действует она подобно заквашивающим общественное сознание дрожжам. Растущий человек, у которого этим повсеместным вандализмом отбирается подлинная культура, быстро среди такой вездесущей «наглядной агитации» деградирует и духовно протухает.

Посредством чего в России и формируется нужная колонизаторам духовно болезнетворная среда, помогающая её «внедрителям» извлекать из нашей территории максимальную прибыль с одновременным развращением и уничтожением максимального числа молодёжи. Потому как развращая молодёжь, они на перспективу подсекают и уничтожают саму государство-образующую для русской земли нацию… Исполняя озвученную ещё в 1945 году масоном и шефом ЦРУ Даллесом доктрину стратегического вырождения России через принудительное уничтожение её духовно-культурного самосознания.

Вы сами можете увидеть, как сегодня в России со стиральным порошком ежедневно моют асфальт дорог и по три раза за лето перекрашивают все дорожные перила. Неисчислимыми миллиардами вбухивая бюджетные деньги во всевозможное благоустройство того, что «под ногами»… Но вот что характерно: на разрисованные вандалами стены для всех городских чиновников и коммунальных служащих словно кем-то оказалось наложено табу. И закрашивать их «не спешат» годами! Теперь вы наконец понимаете почему?!

Вам кажется это неправдоподобным? И напрасно. Поясню на очень близком примере. Тот же нынешний рэп, тематически накрепко привязанный к граффити и наркотикам, по данным ещё из советских журналов, целенаправленно создавался специалистами Пентагона именно как «психотронное оружие», разрушающее на тонком вибрационном клеточно-молекулярном уровне работу мозга особым противоестественным чередованием ритмов и частот.

Поэтому, когда ты только впервые слушаешь любой рэп – ты ясно чувствуешь это «тошнотворное» отвращение к нему твоего собственного организма, протестующего против рубленной диссонирующей какофонии звуков. После же, слух невольно «замыливается», тупеет и начинает в этом противоестественном и откровенно дегенеративном музыкальном денатурате, словно в ядовитом спирте, искать себе что-то приятное.

Главным же для «внедрителей» было правильно всё это «спустить сверху», подав в массы разрушающую мозги разработку, как нечто «модное». И вот уже отвратительное «психотронное оружие» становится новым массовым «национальным ритмом», а «русские-негры» – рэперы – патриотично машут на танке триколором. Молодёжь, думающая пока лишь гормонами, быстро всё это «хавает» за чистую монету, втягивается, тупеет и неуклонно вырождается! Именно так стране и навязывается дегенеративная молодёжная субкультура, психотронно одебиливающая и целенаправленно толкающая детей к наркоупотреблению. Что Пентагону, успешно воплощающему в России «доктрину Даллеса», собственно и было нужно.

Когда на заре Перестройки в Союз приехал иудейский «голубь мира» Бжезинский, он привёз многотомные «рекомендации от МВФ», разработанные в Пентагоне естественно не для всесоюзного блага, а для разрушения и внедрения в колонизируемой стране западных криминальных схем. Для лучшего понимания всего этого, вспомните анимированную советскую басню Михалкова-старшего про «Лису архитектора», которая недалёкому льву курятник отстроила. В ней наглядно представлена сущность всего вам тут излагаемого…«Бжезинским и киссинджерам» оставалось лишь протолкнуть к власти в колонизируемой ими стране таких лояльных их рекомендациям «львов», которые уже не будут задавать никаких лишних вопросов, но будут послушно, на своём колониальном уровне, внедрять в несчастную страну всё, что им будет предложено. А самым первым делом ими был «колонизирован» кошелёк нашей страны – её ЦентроБанк.

Деньги – это кровь государственного организма. Она контролирует работу и государственного мозга, и всех его органов. Она отвечает и за строительство «тканей» и за всякую иную его жизнедеятельность. Но если само перекачивающее эту денежную кровь «сердце» внезапно становится лишь «филиалом» организма чужого государства, паразитически питающегося его «кровью» сквозь «гемотрансфузоры», обильно протянутые через Атлантический океан, то совершенно очевидно, что точно таким же «филиалом» давно стало в стране-доноре и всё её правительство на любом его уровне. Организовавшее для населения страны целую индустрию «чрезпрессного убаюкивания и околпачивания», и лишь напоказ разыгрывающее перед загипнотизированным народом своё мнимое чему-либо «противостояние».

Вот поэтому до тех пор, пока Центральный Банк Российской Федерации «обратно» страной не национализирован и официально является лишь подчинённым филиалом ФРС США, утверждение автора о «колониальном» статусе РФ, и жёсткой обусловленности Президентской и Правительственной власти внешними по отношению к РФ предписаниями, совершенно справедливо и основано на реальных, достоверных, просто проверяемых фактах.

Но, вернёмся. Человек так устроен, что всюду видя на стенах «грязный фон» из непонятных надписей, он рано или поздно внутренне ко всему этому безобразию «выгорает» и перестаёт его замечать. И вот именно так просто, желанный наркоторговцам эффект вдруг и оказывается достигнут!

Есть ещё один характерный момент, который наиболее внимательные читатели, приглядевшись, непременно заметят. Большая часть настенной «грязи» в любом городе делается всего лишь несколькими «трудолюбивыми» ребятами. Которые чуть ли не ежедневно выдумывают себе всё новые и новые «псевдонимы» и всюду похабно и размашисто расписывают ими городские стены своим узнаваемым авторским почерком. Зачем им это нужно? Есть предположение, что за такую «грязь» и фотоотчёты о ней, им так же, как и за наркотрафареты, перечисляют деньги…

Перечисляют те, кому эта грязь нужна в российских городах как «декорация» для размещения на ней в дальнейшем массовой рекламы своим торгующим наркотиками сайтам. Которую эти же самые «трудолюбивые» ребята, также и распространяют поверх своих более ранних художеств. Такой «фоновый» для рекламы наркоторговли вандализм в России внедряют поэтапно и этому есть своё разумное объяснение. Сначала народ убаюкивают, приучая к «настенной живописи». А после уже весь дальнейший процесс идёт как по накатанной.

Ничего не подозревающий народ сначала наивно покупается на действительно интересные и качественные «конкурсные художества», чуть после, с раздражением вынужденно смиряется и привыкает к заполонившей все городские стены уродливой разноцветной грязи, ну а ещё после, наконец, от бессилия плюёт на всё и ко всему этому делу «засыпает».

И вот теперь он, и во всём этом тоже оболваненный и профессионально загипнотизированный, уже не предаст никакого значения ни бесчисленным понаписанным кругом наркосайтам, ни всюду нанесённым наркотрафаретам, ни живописным картинкам, содержащим «шифрованное меню» от художника-барыги.

Ведь от бесконечного лицезрения на стенах «грязи», его душа незаметно уже отупела и заплыла ко всему «свинным салом безразличия». Вот именно так, через обычные «граффити» наркоторговля в нашей многомиллионной многострадальной стране, по-тихому, без всякого публичного объявления, вдруг внезапно и оказалась легализована… Её «легализовали» через популяризацию граффити!

Вот вам без всяких обманчивых и нарядных «словесных обёрток» подлинный «конфетный» смысл всяких там «хип-хопов» и «кусков». Просто криминальную информацию наркоторговцам необходимо было прятать для своих клиентов на самом видном общественном месте. И лучшего способа, чем придумать и «внедрить» в массы специально для этого разработанную социологами Пентагона «молодёжную субкультуру» у американских спецслужб попросту не нашлось. Ну, а в колонизированной ими России ими тоже так же всё это было успешно внедрено с помощью не задающих лишних вопросов «карманных» властей.

Не удивляйтесь. Создают же в лабораториях разные бактериальные культуры для технических нужд. Ну вот и эту «настенную плесень» американские военные социологи-бихэвиористы также разработали для нужд наркоторговых. Поэтому после подсаженные на эту субкультуру дети даже сами не знали, что «делать грязь» на стенах им добрые дяди вдруг разрешили совсем неспроста. Откуда же детям было знать, что уже в самом этом «разрешении» изначально был спрятан глубокий криминальный смысл.

С момента падения Берлинской стены «нашим» стало абсолютно всё отработанное и отработавшее на Западе. Тот же самый принцип конечно же был позаимствован у Америки и в наркоторговле. И пресловутый, как бы запрещённый, анонимайзер «ТОР» был некогда специально разработанной для ВМФ США программой секретной коммуникации. Когда же она несколько устарела, её стали применять для секретной коммуникации международные наркоторговцы…

Заблокировать вход через неё в «глубокий Интернет» и всё в нём происходящее – нашему Государственному РосКомНадзору технически оказывается невозможно. И даже если кто-то когда-то и придумает такой способ – его тут же «ликвидируют». Ведь этот «глубокий Интернет» открывает Западу нашу Россию, как консервную банку.

Не забывайте о том, кому на самом деле принадлежит Российский ЦБ. Его бессменное трёхдесятилетнее «филиальство» ФРС США – это ключ к пониманию всего в России происходящего. Мы уже 30 лет, как «колония», а не «держава». Поэтому можно рисовать стране через прессу любые «воздушные замки» и делать населению страны любые ничего не значащие заявления… Но пока Центральный Банк твоей страны – лишь филиал чужого Государственного Банка, то и ты сам тоже есть не более, чем руководящий работник колонии чужого государства . И это – неопровержимый факт!

Теперь давайте даже допустим, что «по-настоящему» заблокировать наркосайты – действительно невозможно! Но почему же тогда тоже «не возможным» оказалось за столько лет заставить Российские власти любого уровня организовать обычную спешную закраску уличной рекламы этим не блокируемым наркосайтам, осуществляющуюся малярами под ответственным надзором офицеров МВД?

Если, к примеру, вместо Полиции я поручу почти безграмотным азиатским дворникам ловить уголовников, то, вне сомнений, я тем самым создам для уголовников удивительно благоприятные условия… Однако, когда само наше Государство вместо Полиции поручает таким дворникам препятствовать массированным рекламным компаниям наркоторговцев, работающим под покровительством теневых негосударственных спецслужб… Какой из этого должен следовать вывод? Полагаю, что очень простой: Государство на своём уровне этим наркоторговцам всячески содействует!

«Блокировка Роскомнадзора» имеет свои технические границы, за которыми она не более, чем иллюзия для успокоения родителей, дети которых с первого класса все обо всём прекрасно знают… Они ежедневно общаются с употребляющими наркотики сверстниками и практически «живут» в Сети. Поэтому они в любой момент могут…Чтоб ничем не нарушить требований РосКомНадзора, я не стану давать для родителей тут подробную детальную расшифровку того, что ежедневно их дети видят на стенах. Однако, в допустимых рамках я всё же не могу для них не указать, что нанесённые на стенах рядом со «странным интернет адресом» буквосочетания: ЛЕГАЛ, ГЕР, КОКС, НАТУР, ГАШ, LOVE, СК, СП, РГ, РЕГА, МФ, МЕФ, КОТ, ТВ, 4:20, X, Z, 228, слово РАБОТА и некоторые другие – означают некие (мною тут прямо не названные) предлагаемые этим «электронным адресом» наркотики. И в большинстве случаев уже сам по себе растиражированный на стене некий сайт – это, скорее всего, сайт, предлагающий наркотики. Видите на стенах некий электронный адрес: например Телег@… есть 95% вероятности, что его оставил своим клиентам некий барыга.

Наркотики детям могут также прикровенно предлагаться оставителями на стенах разного рода забавных и загадочных наклеек, а также оставителями на стенах различных буквенных надписей, с разными подчёркиваниями, стрелочками и значками (точки, звёздочки, снежинки, ромбики, сердечки, подмигивающие смайлики с высунутым языком, и т.д.). На стенах также существует огромное количество «конспиративных» граффити-рисунков, в которых зашифрован предлагаемый рисовавшим нарко ассортимент.

Существуют целые сайты и сообщества, которые делают у себя «выставки» такой «конспиративной» стенографии с осмысленной рекламной целью привлечения клиентов. Такие страницы всегда также содержит в себе ссылку на защищённую от Полиции почту, через которую собственно и осуществляется эта запрещённая торговля… Ну, а граффити тема – это приманка, где и продавец, и покупатель быстро и легко находят друг друга. Видите теперь, как много у них способов сбыта?!

Что же реально сейчас можно против всего этого сделать?

А реально можно лишь организованно и только на уровне МВД лишить живущие в той «глубине» наркосайты их «двигателя» – повсеместной уличной рекламы. Потому как именно без этой рекламы, ежедневно мозолящей детям глаза на каждой стене, спрос на наркотики в России сразу закономерным образом резко упадёт. По той простой экономической причине, что нарко «предложение» перестанет своим потенциальным юным клиентам отовсюду подло навязывать на эти наркотики «спрос»!

В Америке наркоторговля официально пополняет Государственный бюджет страны… Поэтому и Россия, как её нынешняя колония, ценой своего детства так же невольно тоже участвует в этом процессе. Можно какие угодно «Скальпели», «Бореи» и «Арматы» с пафосом с военных космодромов «на Марс» запускать, и на кого угодно с военных сайтов «волком скалиться»…

Но, пока в России дети тех, кто всё это создаёт, в это же самое время играют в песочницах, разрисованных американскими наркосайтами, «оскал этот» выходит, что в первую очередь направлен не вне, а вовнутрь – против своего же собственного народа.

(Кстати «про оскал», по новому ФЗ-498 наши маленькие дети теперь вынуждены делить свои разукрашенные наркосайтами песочницы ещё и со стаями «вольно живущих» в городах бродячих псов, очень прямо и буквально срущих по ночам на их детские песочные домики… От штрафов, поводков, намордников и пакетиков под кал эти одичавшие зубастые «вольно живущие» существа чьей-то безумной прихотью, тайно и подло привнесённой в наш Федеральный Закон, теперь оказались освобождены…

Природу не переделать, и одичавшая в городе собака – это снова «дикий степной шакал». Но в городах России этих страшных бесхозных стайных «шакалов» с недавних пор больше не усыпляют и не отлавливают. Они круглосуточно, стаями и в одиночку рыскают посреди городов меж помоек и жрут на пути всё, что окажется их слабее. Стайно охраняя процесс размножения своих не стерильных собратьев… Это очередной «добрый совет» от МВФ, безДумно принятый 27.12.2018 в ГД РФ! Зачем же такой смертельно опасный для наших маленьких детей закон в России оказался принят, спросите вы? Да всё за тем же!..)

Россия есть и была для Запада тем самым полем, которое, после тотальной «прихватизации» у неё в свои наднациональные руки всего государственного, надо спешно «геноцидить» и «геноцидить» надо прибыльно! Стахановскими темпами освобождая её просторы от коренного населения под переселяемую в неё интернациональную «вавилонскую смесь». Не имеющую в её лице «своей Родины», не разделяющую её духовности и не имеющую Конституционных претензий на её Государственные недра… Это простая констатация факта, основанная на переписи населения страны от 2010 года. Результаты которой почему-то вдруг оказались «засекречены»!

Горбачёв, по его же личному мемуарному признанию, был «внедрён» и успешно осуществил свою давнюю мечту – «развалил империю зла». Масон Мальтийского ордена Ельцин, усилиями «пятой колонны», также был предсказуемо «назначен» продолжателем этого развала. Ну, а после, прикрывая тылы удирающим олигархам, тот (по их указанию) уже сам себе назначил своего преемника… (Есть даже замечательный документальный фильм про олигархов 90 годов, где к круглому столу за которым они всем своим сонмом заседают подводят (видимо на кастинг) двух молодых руководителей банка в Смольном… Которые впоследствии и становятся «первым» и «вторым» лицом Государства на два последних десятилетия.) И никакой революции после трагикомичного ухода «вечно-пьяного» – не произошло.

Поэтому страна окончательно стала «сырьевым вагоном» чужого ей локомотива. Для закрепления чего и была постепенно лишена всех прежних способов к самообеспечению. Под конец, ожидаемо, во исполнение всех пунктов «Украинского сценария» от Бжезинского, подарив на разграбление своему иноземному хозяину 50 млн. русскоязычных украинцев, в обмен на «утешительное вымя» от уведённой «чёрными волками» в американский лес «хохлушки пеструшки». Которым при всяком удобном случае полагается немного «потрясти» перед носом у населения. А также в случае если истинные, видимо мало кому известные рейтинги власти начнут падать ниже некой опасной «красной черты».

И все её мнимые перебранки и противостояния с Америкой очень ёмко были выражены ещё в известных фразах господина Полторанина… ( Речь о трениях у руководства двух корпораций, принадлежащих одному владельцу, который решил их наконец объединить в одну общую организацию).

Вот именно по этой самой причине добиться от наших Правительственных и Думских деятелей решительных действий по защите подрастающего населения (подлежащей «геноциду» колонии) оказалось и для меня, и для других мне подобных, совершенно нереально. И именно поэтому от «Петиции об устранении наркорекламы Государственными службами во исполнение ФЗ-436», Гос. и Гор. чиновники все последние два с половиной года всюду то «шарахались как от ладана», то упорно её «не видели», «не слышали о ней» и даже «о ней не заговаривали».

…И как же мне все это напоминает знаменитое Думское бегство нескольких сотен депутатов крупнейшей фракции, сорвавшее в 2014 году голосование в ГД РФ за обратную национализацию ЦБ РФ! Где же сейчас эти красноречивые и бесценные для всей нашей страны видео кадры?! Люди непременно обязаны их увидеть.

Ведь именно в этот удивительный миг все мы вдруг окончательно удостоверились в страшной для России правде, о том, что всё, сегодня у её «руля» происходящее, есть не более, чем многосерийный «мыльный спектакль», написанный неким неизвестным нам заграничным полит-режиссёром…

Вы, конечно же, можете в это не верить, но после позорного массового бегства Депутатов ГД от участия в самом судьбоносном и ключевом в жизни страны голосовании, это, увы, уже 100% факт! Мы – колония…

Продолжение следует…

От редакции

Этот материал пришёл к нам по почте. Мы его сразу же публикуем, потому что наркотизация Руси неприкрыто осуществляется нашими непримиримыми «партнёрами» многие десятилетия и носит организованный и целенаправленный характер. Такая постоянная ненависть Запада к Руси и всему русскому не случайна. Она обусловлена господством на нашей планете паразитических «Тёмных Сил», представляющих собой инопланетных бандитов, выживающих за счёт грабежа мирных цивилизаций и присвоения результатов чужого труда. Кое-что о прошлом нашей цивилизации и войнах с Тёмными Силами можно прочитать в серии статей «Тайны Мироздания».

А получить более-менее реальное представление о том, что в этом плане творится в Большом Космосе, можно из замечательных книг российского фантаста Сергея Тармашева серии «Древний». Конечно, там далеко не всё правда, но кое-что очень похоже на правду…