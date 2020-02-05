Эксперты TheHealthSite назвали фрукты, которые уменьшают тягу к сахару

Употребление большого количества сахара провоцирует множество проблем со здоровьем.

Доказано, что те, кто ест много сахара, имеют проблемы с весом, у них выше риск сердечных заболеваний, диабета и других серьезных заболеваний. Поэтому важно свести употребление сахара к минимуму, но не все знают, как избавиться от сахарной зависимости.

Эксперты TheHealthSite рассказали, что следует делать, чтобы не хотелось сладостей. В ходе исследований было установлено, что существуют фрукты, которые имеют сладкий вкус, но, в тоже время, богаты клетчаткой, питательными веществами и минералами, благодаря чему являются не только вкусной, но и полезной альтернативой сахару.

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Тягу к сахару уменьшают сливы. К тому же, они содержат антиоксиданты, поддерживают уровень сахара в крови и способствуют пищеварению.

Содержит мало сахара арбуз. В тоже время арбуз является прекрасным источником железа. Также эксперты ценят его за то, что он обладает мочегонными свойствами и выводит из организма лишнюю жидкость.

Хорошей альтернативной сахара являются апельсины. В одном апельсине около 12 грамм сахара, но, в тоже время, он содержит много витамина С. Стоит учитывать, что лучше есть именно апельсины, а не пить из них сок, поскольку в стакане апельсинового сока может содержаться сок из двух-трех апельсинов, что значительно увеличивает количество потребленного сахара.

Полезны для здоровья и киви. Один киви содержит около 6 грамм сахара, при этом в нем много витамина С, благодаря чему он укрепляет иммунную систему.

Авокадо хоть и не сладкий, но тоже является прекрасным вариантом для тех, кто хочет избавиться от тяги к кремовым десертам. Авокадо богат на полезные жиры, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов.

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