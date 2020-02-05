Советская электроника. Куда она делась?

Всем привет! По примерным подсчетам, в Советском Союзе выпускалось более 300 моделей бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Больше половины из них составляли: радиоприёмники, магнитолы, стереокомплексы , тюнеры, эквалайзеры и т.д.

И тут возникает интересный вопрос: -А где же это все сейчас?

Телевизоры «Рекорд» являлись самым продаваемым в России на 1993 год. Продажи были настолько массовыми, что наши модели с легкостью конкурировали даже с импортными устройствами. Однако, реформы, создавшие тяжелейшие экономические условия для производителей, погубили данный завод. Замок на вратах повис в 1997 году.

Схожий конец ожидал и многие другие заводы:

Радиоэлектронный завод «Пунане РЭТ»

Казанское производственное объединение вычислительных систем

Грозненский радиотехнический завод

Электротехнический завод имени Ханса Пегельмана

Завод, переживший войну и отработавший шестьдесят лет, был погублен всего за 4 года. И это всего лишь малая часть всех масштабов бедствий.

Архивное фото тружеников эпохи из Советского журнала «Огонёк»

Перепрыгнем на несколько лет назад и обратимся к статистике. Как пример: производство телевизоров в Советском Союзе было налажено настолько, что каждый шестой Советский телевизор шел на экспорт.

Высокая добавленная стоимость и более миллиона телевизоров в год.

Огромная валютная выручка для страны. Именно поэтому СССР превосходил весь остальной мир по количеству телевизионных марок. Превосходил даже Китай!

Дворец культуры

Очень интересная картина наблюдается с советской аудио-индустрией. Конечно, устройства бытового назначения не имели каких либо выделяющихся особенностей. Но стоит перенести внимание на устройства 1-го класса (Hi-Fi). И тут открывается взор на аппаратуру, высшего Мирового класса.

Ламповые или транзисторные усилители, виниловые проигрыватели, катушечные магнитофоны, любой аудиофил подтвердит что нет ничего лучше «Непобедимой классики».

Стереофонический комплекс «Феникс-005»

Жаль что производителей этих систем больше нет. Огромное количество наработок и идей было потеряно в стремлении к чему то лучшему…