Советская электроника. Куда она делась?

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mavit
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Всем привет! По примерным подсчетам, в Советском Союзе выпускалось более 300 моделей бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Больше половины из них составляли: радиоприёмники, магнитолы, стереокомплексы , тюнеры, эквалайзеры и т.д.

И тут возникает интересный вопрос: -А где же это все сейчас?

Советская электроника. Куда она делась?

Телевизоры «Рекорд» являлись самым продаваемым в России на 1993 год. Продажи были настолько массовыми, что наши модели с легкостью конкурировали даже с импортными устройствами. Однако, реформы, создавшие тяжелейшие экономические условия для производителей, погубили данный завод. Замок на вратах повис в 1997 году.

Схожий конец ожидал и многие другие заводы:

  • Радиоэлектронный завод «Пунане РЭТ»
  • Казанское производственное объединение вычислительных систем
  • Грозненский радиотехнический завод
  • Электротехнический завод имени Ханса Пегельмана

Завод, переживший войну и отработавший шестьдесят лет, был погублен всего за 4 года. И это всего лишь малая часть всех масштабов бедствий.

Советская электроника. Куда она делась?Архивное фото тружеников эпохи из Советского журнала «Огонёк»

Перепрыгнем на несколько лет назад и обратимся к статистике. Как пример: производство телевизоров в Советском Союзе было налажено настолько, что каждый шестой Советский телевизор шел на экспорт.

Высокая добавленная стоимость и более миллиона телевизоров в год.
Огромная валютная выручка для страны. Именно поэтому СССР превосходил весь остальной мир по количеству телевизионных марок. Превосходил даже Китай!

Советская электроника. Куда она делась?Дворец культуры

Очень интересная картина наблюдается с советской аудио-индустрией. Конечно, устройства бытового назначения не имели каких либо выделяющихся особенностей. Но стоит перенести внимание на устройства 1-го класса (Hi-Fi). И тут открывается взор на аппаратуру, высшего Мирового класса.

Ламповые или транзисторные усилители, виниловые проигрыватели, катушечные магнитофоны, любой аудиофил подтвердит что нет ничего лучше «Непобедимой классики».

Советская электроника. Куда она делась?Стереофонический комплекс «Феникс-005»

Жаль что производителей этих систем больше нет. Огромное количество наработок и идей было потеряно в стремлении к чему то лучшему…