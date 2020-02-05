Филиал McDonald’s в Турции продан за 280 млн лир

Все акции управляющей компании, принадлежащие Anadolu Group, одному из крупнейших конгломератов Турции, были проданы Birleşik Holding, пишет Duvar.

Заявление компании было опубликовано на Платформе публичного раскрытия информации Borsa Istanbul, в котором также отмечалось, что акции будут официально переданы, как только Совет по конкуренции Турции одобрит продажу.

«Акции будут переданы после того, как будут подготовлены все необходимые документы за первый квартал 2020 года», — указали в управляющей компании.

При этом группа Anadolu сохранит 75% выручки от продажи, чтобы воспользоваться налоговым освобождением.