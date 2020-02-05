Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански. Фотографию с возлюбленным она опубликовала в Instagram

Всего через день после того как СМИ рассекретили личность нового возлюбленного 33-летней Леди Гаги, певица официально подтвердила роман с Майклом Полански, опубликовав в своем инстаграме совместный с ним снимок.

Мы отлично повеселились в Майами. Люблю вас, мои маленькие монстры и фанаты, вы лучшие! – обратилась к она поклонникам.

В минувшие выходные влюбленные дважды вместе появились на публике: в субботу Полански поддерживал возлюбленную на ее концерте в преддверии Суперкубка, а в воскресенье они уже вместе отправились на игру, чтобы посмотреть финальный матч на трибуне стадиона Hard Rock Stadium.

Согласно информации инсайдеров, Леди Гага и Майкл Полански вместе около двух месяцев: они познакомились через общего друга Шона Паркера, с которым Полански работает. О возлюбленном певицы близкие к нему люди говорят как о человеке очень серьезном и умном — Полански окончил Гарвард и занимается инвестициями и предпринимательством.

В начале 2019 года появились слухи о романе Леди Гаги с актером Брэдли Купером – партнером по фильму 'A Star Is Born'. Их совместное выступление на церемонии вручения премии «Оскар» также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними.

Однако в ноябре певица опровергла эту информацию. По ее словам, они с Купером разыграли представление, чтобы люди поверили в их любовную историю.

В феврале прошлого года Леди Гага отменила помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Причина расставания неизвестна. Пара встречалась около двух лет.