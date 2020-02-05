В Турции по мере роста импорта увеличивается дефицит внешней торговли

При этом экспорт в январе увеличился на 6,1% в годовом исчислении — до 14,76 млрд долларов, в результате чего внешнеторговый дефицит составил 4,46 млрд долларов по сравнению с 4,3 млрд долларов в декабре, говорится на сайте Министерства.

Отметим, что экономика Турции восстанавливается после валютного кризиса, разразившегося в 2018 году, в результате которого лира подешевела почти на 30% по отношению к доллару, и сократился потребительский спрос. К середине 2019 года экономика наметила тенденцию к стабилизации, и в стране был зафиксирован профицит внешней торговли, но в конце года ситуация изменилась. В ноябре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 2 млрд долларов.

Кроме того объём торговли почти в 34 млрд долларов в январе увеличился на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указывается, что экспортным товаром номер один в Турции в январе стали автомобили, экспорт которых в этом месяце увеличился почти на 5%, составив 2,13 млрд долларов.