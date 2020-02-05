Путин высказался о продлении своих полномочий

В ходе встречи с представителями общественности Вологодской области президент России Владимир Путин пояснил, чем вызывана необходимость внесения поправок в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что они предложены не для того, чтобы продлить полномочия президента.По словам российского лидера, его предложения вызваны тем, что за время, проведенное на посту главы государства, он понял, что некоторые вещи функционируют не так, как должны.»Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью», — поведал Путин.По его словам, вопросы поступили от людей, являющихся специалистами в той или иной сфере.»Они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил. Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем другом. Все должно быть организовано соответствующим образом. То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле, меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет конституция и поправки, которые были предложены», — пояснил он.

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Кроме того, российский лидер добавил, что в предложенных поправках нет ничего необычного, ранее они уже вносились в нее 15 раз. Глава государства надеется, что рассмотрение поправок в конституцию займет три с половиной месяца.»Это стандартная практика. Я предложил всенародное голосование, чтобы даже те, кто не принимал участие в этой дискуссии, приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить поправки. Еще раз хочу это подчеркнуть, на мой взгляд, всенародное голосование и, по сути дела, плебисцит, волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию», — добавил он.