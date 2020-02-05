Эвакуированных из Китая россиян закроют в санатории под охраной

Россияне, эвакуированные из Китая, будут направлены в Тюмень, где пройдут двухнедельный картин. Место для этого определено: санаторий в пригороде, по сообщению местных СМИ, его уже оцепили сотрудники Росгвардии. Российские власти подчеркивают, что это здоровые люди — Китай не выпускает со своей территории и людей с признаками заболевания коронавирусом.Коронавирус в России: новости на сегодня, 5 февраля 2020Местом, где проведут две недели около 300 россиян и граждане других стран, которые летят домой теми же рейсами, называют тюменский санаторий «Градостроитель» — сейчас это реабилитационный центр. Он расположен в 28 км от Тюмени. Людей разместят в одном и его корпусов.Эвакуированные — не больные люди, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в эфире телеканала «Вести». Но карантин предусмотрен международными стандартами для подобных случаев.По ее словам, среди прибывших из Китая людей нет ни одного, кто болен коронавирусом: заразившихся не выпускают из страны, на борт самолета их не пустят.

READ Астролог Володина назвала 4 знака Зодиака, у кого жизнь повернется в 2020 году на 180°

Как в России готовятся к карантинуВечером 4 февраля в Тюмень прибыла главный санврач России Анна Попова. Она сказала, что Тюменская область наилучшим образом зарекомендовала себя, работая с одним из двух заболевших коронавирусом.Санаторий уже подготовил комнаты, постели, медоборудование. В нем находится много врачей, часть из них прибыли из Москвы.Внутри учреждения есть все условия для соблюдения безопасного режима: дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения, специальные устройства для уничтожения медицинских отходов.Здание позволяет выделить отдельный номер для каждой семьи, в том числе для тех, кто путешествует с семьей.Не больные, но под охранойСанаторий обнесен заграждением (ряд СМИ утверждают, что его огородили за два дня), по периметру выставлена охрана.Также журналисты рассказывают о том, что в ворота с позитивными надписями «Добро пожаловать» и «Жизнь прекрасна» периодически заезжают небольшие покрытые тентом грузовики с лекарствами.Бойцы Росгвардии тщательно осматривают каждый из них перед тем, как запустить на территорию базы. Полиция организовала два контрольно-пропускных поста, бойцы Росгвардии рассредоточены по всему периметру.Первых эвакуированных в санаторий должны привезти утром 5 февраля.

READ Украинский самолет со 180 пассажирами упал в Иране