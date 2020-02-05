Заворотнюк призвали не делать тайны из своей болезни

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова объяснила, почему известным людям, столкнувшимся с онкодиагнозом, нужно рассказывать публике о своей болезни и лечении.Анастасия Заворотнюк сегодня, 05.02.2020, состояние: новости сейчасВо Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями Ирина Боровова дала интервью, в котором развенчала главные мифы, связанные с онкологией. Отдельно глава Ассоциации онкопациентов остановилась на повышенном интересе россиян к медийным персонам, у которых был диагностирован рак.«Это популярные люди, за чьей судьбой следит огромное количество народа. Но, к сожалению, ни Жанна Фриске, ни Анастасия Заворотнюк, ни другие откровенно не рассказывали своим поклонникам о том, что с ними происходит. Но я бы на их месте не делала тайны из своей болезни, потому что это могло бы поменять отношение общества к раку, уменьшить страх перед этим заболеванием», — пояснила Боровова.В качестве примера она привела петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко, у которого нашли рак желудка третьей стадии в марте 2018 года. Он открыто рассказывал о своем лечении и самочувствии своим подписчикам, а затем — и всей стране. В начале 2020-го Андрея не стало.

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«Доктор Павленко показал, что переживают онкологические пациенты, своим рассказом о лечении и восстановлении он смог что-то переломить в общественном сознании, дал надежду людям, которые столкнулись с этим заболеванием… К сожалению, Андрей оказался в тех двух процентах пациентов с раком желудка, для которых прогноз неутешительный», — заметила Боровова.По ее мнению, если известные люди начнут открыто говорить о своей болезни и опыте борьбы с ней, то страх перед раком в обществе уменьшится. Люди будут понимать, что с ними происходит, что им предстоит, и будут вдохновляться позитивными примерами.Что сегодня происходит с Заворотнюк: свежие новости на 5 февраляАнастасия Заворотнюк пропала со всех радаров. Больше месяца молчат ее родственники, а новости становятся все мудренее и печальнее. В основном пишут про смерть Анастасии Заворотнюк и про то, что она всех обманывает — якобы онкологии нет, и актриса находится на отдыхе в Таиланде. Что интересно, абсурдные новости близкие Заворотнюк не комментируют, хотя раньше семья артистки активно мониторила ленту в поисках всяких странностей, в которых фигурирует знаменитая фамилия. Очевидно, что родственникам актрисы не до чтения новостей. У них есть дела поважнее. СМИ полагают, что Заворотнюк находится в тяжелом состоянии. Вряд ли она умерла — об этом бы точно сообщили. Скорее всего, звезда находится в тяжелом состоянии. Так это или нет, станет известно в ближайшие дни.

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