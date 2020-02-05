В России подорожали авиабилеты за границу

close

Depositphotos

В России с 5 февраля стоимость авиабилетов на международные рейсы увеличивается почти на 3%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, причиной этого стал пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта, произошедший в ночь на 5 февраля.

Уточняется, что ранее стоимость билетов рассчитывалась исходя из курса в 69 руб. за 1€. Однако Банк России обновил курсы доллара и евро по отношению к рублю, и на 3 февраля, 1€ стал стоить 71 руб. Данный курс был взят за основу для корректировки внутреннего курса ассоциацией.

Источник

READ Решение должно успокоить всех: Благотворители строящегося храма в Екатеринбурге показали своё смирение