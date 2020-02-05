​В правительстве РФ появятся еще 55 замминистра

В новом правительстве РФ появятся еще 55 заместителей министра. При каждом федеральном министре, руководителе служб и агентств появится его ответственный заместитель по «цифре», пишут «Ведомости». Газета ознакомилась с копией соответствующего поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Издание отмечает, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должно в течение трех дней разработать требования к новым заместителям и методические рекомендации для тестирования управленческих навыков сотрудников.

Чиновник минкомсвязи сообщил, что ведомство получило поручение Мишустина и прорабатывает его. Два собеседника, близких к аналитическому центру при правительстве, знают, что письмо было отправлено во все министерства и ведомства.

В документе указаны все 55 министерств, служб и агентств, подтвердил источник, который видел документ. Предполагается, что должность займет либо новый человек, который придет в ведомство, либо же ее возложат на кого-то из действующих замов.

Информация о том, что в ряде министерств появятся отдельные должности заместителя министра по цифровому развитию, появилась еще летом 2018 года. Решение о введении новых должностей принял тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.