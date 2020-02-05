Немецкий доброволец назвал ВСУ «отрыжкой совкового рабства»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов, называющий себя Зигфридом, раскритиковал вооруженные силы Украины, заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.

По словам Зигфрида, у украинских военных нет желания наступать и побеждать, а способны только принимать бой и гибнуть. При этом армия Украины, как считает он, на сегодняшний день представляет собой «отрыжку совкового рабства».

Также бывший участник боевых действий резко высказался в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главы государства Владимира Зеленского и министра обороны страны.

По словам Зигфрида, Порошенко является «вором и государственным преступником», Зеленский представляет собой «хорошего, но наивного парня», а главу украинского минобороны иначе как «напыщенным жлобом» назвать нельзя.

Зигфрид — выходец из семьи эмигрантов из СССР, до конфликта в Донбассе служил в немецкой армии. Пять лет назад он приехал в Украину. Принимал участие в боевых действиях вблизи поселка Водяное, неподалеку от Мариуполя.

Киев весной 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.