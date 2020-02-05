Палестина внесет резолюцию против «сделки века» в Совбез ООН

ООН, 5 фев – РИА Новости. Палестина внесет в Совбез ООН резолюцию с осуждением ближневосточного «мирного плана», представленного президентом США Дональдом Трампом, хотя осознает, что на документ наложат вето, заявил палестинский постпред при организации Рияд Мансур.

«В результате тесной работы с нашими коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространен между членами СБ сегодня. Мы надеемся, что к четвергу или пятнице мы завершим переговоры по тексту, чтобы представить чистовик в понедельник и проголосовать по нему во вторник», — сказал Мансур, выступая в рамках сессии комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

Он призвал страны ООН выступить соавторами проекта резолюции. «Мы будем работать над тем, чтобы подготовить проект резолюции с жесткими формулировками и в то же время заручиться как можно более широкой поддержкой в Совете Безопасности. Мы знаем, что ее заблокируют посредством вето. Но мы хотим показать, что все международное сообщество выражает единую позицию, которую мы все отстаиваем и которую озвучил генсек ООН», — отметил Мансур.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН по-прежнему привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений, а также видения, которое предполагало бы существование двух государств — Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности в рамках признанных границ, существовавших до 1967 года.

«Наш премьер-министр примет участие в саммите Африканского союза в Аддис-Абебе. Президент Аббас прибудет в Нью-Йорк 10 февраля и выступит в Совете Безопасности 11 февраля. Мы ждем, что Совбез выразит позицию», — сказал Мансур.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки «сделки века» — проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, «за ограждением» города.