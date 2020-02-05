Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.

«Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми гражданами вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию. На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние перевозимых людей непрерывно контролируется специалистами.