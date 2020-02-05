В Киеве сообщили, что Турция предоставит Украине $36 млн на закупку своей военной техники

«Документами предусматривается выделение турецкой стороной для потребностей Вооружённых сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения», — цитирует офис президента Украины ТАСС.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил со своей стороны, что расширение сотрудничества в военной сфере предполагается по пяти направлениям. Это совместное производство высокоточных противотанковых средств, ремонт и техническая поддержка вертолётов, поставка авиационных двигателей, сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам, а также в сфере транспортной авиации и тренажерных комплексов. «Тесное сотрудничество с турецкими партнёрами поможет нам повысить уровень безопасности на нашей морской южной границе — в акватории Чёрного моря. Вместе с тем, это усиление возможностей противовоздушной обороны в рамках совместного участия в программах НАТО», — заявил министр в Facebook.

Напомним, что в марте 2019 года турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение украинской армией. В августе 2019 года пресс-служба концерна «Укроборонпром» сообщала, что ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нового поколения Akinci станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой фирмой Baykar Defence.