WSJ: владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд

Wikimedia Commons

Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay более чем за $30 млрд, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, ICE уже неоднократно обращалась к eBay с предложением о покупке.

Уточняется, что рыночная капитализация торговой площадки в настоящее время составляет более $28 млрд. При это ICE готова заплатить больше.

Однако отмечается, что на данный момент компании не ведут официальных переговоров.

READ Один из командиров «Талибана» ликвидирован в Афганистане