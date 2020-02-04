Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО

В обласному центрі Волині розпочалися роботи з демонтажу контейнерів на Центральному ринку.

Підготовка до знесення контейнерів розпочалась 4 лютого,близько 22:30.

На територію ринку прибули бульдозери та почали демонтаж кіосків.

Підприємці намагаються перешкодити знесенню. Біля ринку зібралося багато людей, які перекрили рух на вулиці Глушець.

Також на місці демонтажу працюють медики, поліцейські та працівники ДСНС.

За попередньою інформацією, 15 людей із тих, хто зносив споруди на ринку, затримали і доставили у міськвідділ. Декого з людей забрала швидка.

Наразі грейдер стоїть між рядами ринку.

Додамо, що на ринок прибув очільник поліції Волині Петро Шпига та керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко, який спілкується з підприємцями та оглядає контейнери.

Базарники зауважили, що ті підприємці, чиї контейнери пошкодили, були готові переїхати на Новий ринок добровільно. Натомість тепер, за словами базарників, — переїжджати ніхто не буде.

Начальник поліції області Петро Шпига зазначив, що усім діям нададуть правову оцінку. Людям пообіцяли, що до ранку 5 лютого ніхто демонтувати ринок не буде.

«Якщо я вас не захищу, я піду з посади», — сказав Петро Шпига і додав, що діятиме виключно в рамках закону.