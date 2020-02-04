Минобороны опровергло сообщения об обстреле российских военных в Сирии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков опроверг информацию об обстреле военной полиции РФ со стороны протурецких формирований в провинции Алеппо.

«Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», — сказал он.

По его словам, российские военные советники и подразделения военной полиции, выполняющие задачи на территории Сирии, находятся в безопасности.