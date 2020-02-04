Украина готовит очередной обмен «всех на всех»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Руководитель министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции в Праге сообщил, что готовится новый обмен по формуле «всех на всех». Об этом сообщает Укринформ.

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», — заявил Вадим Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что это будет «очень большой и массовый обмен».

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в конце января Киев начал очередные переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в РФ украинцев. Пока речь идет о двух списках, которые планируется пополнять. Сроки проведения обмена названы не были.

Предыдущий обмен пленными произошел в конце 2019 года. В ходе него из украинского плена были освобождены 60 человек, которых обменяли на 52 пленных ДНР. До этого ЛНР выдали украинской стороне 25 лиц, а сам Луганск получил 63 человека.