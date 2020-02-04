Боевики обстреливают позиции вооруженных сил Сирии в Идлибе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки совершили 27 обстрелов вооруженных сил Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.

«За прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Калъат-Марза, Мамухия, Скира, Наби-Юнес, Аль-Киеси, Гуебара, Эль-Арейм, Ардаш-Даг, Нахшебба провинции Латакия; Нубболь провинции Алеппо; Харбет-Абдин, Хан-Шейхун, Кара-Джурн, Зайтуна, Трумба, Мардих, Эль-Касабия провинции Идлиб; Дар-Хардата, Хуайз, Эдь-Харука, Эль-Хайрат провинции Хама», — сказал он.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.