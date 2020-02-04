Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным инцидент с обстрелом турецких военных в сирийском Идлибе, сообщила администрация турецкого лидера.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

«В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии. Президент подчеркнул, что Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.*Террористическая организация, запрещенная в России