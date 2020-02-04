Генштаб сирийской армии дал боевикам последний шанс сдать оружие

Генштаб сирийской армии заявил во вторник, что дает последний шанс действующим в провинции Идлиб боевикам сдать оружие и пойти на примирение, при этом военные готовы отразить любую атаку турецких войск, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

В заявлении источника отмечается, что сирийская армия продолжает военную операцию против боевиков, «нападающих на мирное население в зоне деэскалации в Идлибе и захватывающих их в заложники в качестве «живого щита» в городе Саракиб и районе Телль-Тукан».

«Наши вооруженные силы пытаются дать последний шанс боевикам и сохранить жизнь осажденных мирных жителей. Подразделениям армии, действующим в данном регионе, отданы указания — позволить тем, кто решится не полагаться на поддержку турецких сил, а сдать оружие, (сделать это – ред.)», — говорится в заявлении.

При этом генштаб сирийской армии подчеркнул, что «турецкие войска находятся в Сирии незаконно в качестве агрессора».

«В то же время генштаб подчеркивает, что закончены приготовления к немедленному ответу на любую агрессию этих войск против наших военных в регионе», — сообщил источник.

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Одновременно отряды армии продвигаются к Саракибу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо.

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.

В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.