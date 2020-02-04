Опубликован рейтинг самых популярных авто в городах-миллионниках

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные автомобили в российских городах-миллионниках в 2019 году. В рейтинг, как выяснили «Автоновости дня», вошли только четыре модели – KIA Rio, LADA Granta, LADA Vesta и Volkswagen Polo.

Так, в 7 из 16 городов с населением более 1 млн человек лидером продаж стала KIA Rio. Самой продаваемой она оказалась в Санкт-Петербурге (4014 ед.), Казани (1711 ед.), Нижнем Новгороде (1154 ед.), Новосибирске (1304 ед.), Ростове-на-Дону (825 ед.), Краснодаре (1033 ед.) и Красноярске (690 ед.).

Отечественная LADA Granta стала первой по продажам в Уфе (1268 ед.), Омске (513 ед.), Перми (1442 ед.), Самаре (1697 ед.), Челябинске (1197 ед.) и Волгограде (1121 ед.). В Воронеже (1512 ед.) и Екатеринбурге (1403 ед.) аналогичный рейтинг возглавила LADA Vesta, а в Москве – Volkswagen Polo (13 536 ед.).

В общероссийском рейтинге по итогам прошлого года единоличным лидером стала LADA Granta, нашедшая 135 831 покупателя. Второе место с 111 459 реализованными автомобилями заняла LADA Vesta, а замкнула почетную тройку KIA Rio, на которой остановил свой выбор 92 471 покупатель.