Дебют Тома Дюмулина на гонках в команде Jumbo-Visma откладывается

Том Дюмулин откладывает свой дебют в качестве гонщика команды Jumbo-Visma. Из-за болезни 29-летний нидерландский гонщик решил отказаться от старта на Вуэльте Валенсии-2020 (Volta a la Comunitat Valenciana), которая стартует 5 февраля.

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В своём аккаунте в Instagram Том Дюмулин написал: «Прошлым вечером (3 февраля) я заболел, вернусь домой восстанавливаться. Не так мне хотелось начать сезон, но мы должны быть благоразумными. Когда плохо чувствуешь, лучше не выступать в гонке. Я приехал в Испанию, чтобы наращивать форму, а не ухудшить. Надеюсь скоро вернуться!»

В составе команды Jumbo-Visma на Вуэльте Валенсии-2020 Тома Дюмулина заменит Пауль Мартенс.

Том Дюмулин не выступал в гонках с середины июня прошлого года, после того, как сошёл с 7-го этапа Критериума Дофине.