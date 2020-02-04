Розповіли про стан лучанина, який травмувався під час вибуху на Теремнівській. ВІДЕО

У Луцьку через витік газу із балона вибухнула підсобна будівля. Травмувався 51-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до міської клінічної лікарні.

Біля будинку, де усе сталося, працювали слідчі поліції та працівники газової служби, — пише Суспільне Волинь.

«Буде поліція встановлювати, ми не можемо напряму сказати, але об’єкт сам не газифікований. Нас викликали на вибух, ми завжди по взаємодії виїжджаємо на вибухи», — розповів керівник аварійної служби «Волиньгазу» Валентин Киричук.

Вибух був у підсобній будівлі. В цей момент там був чоловік Тетяни Смолярчук. Жінка каже, що у хліві зберігали консервацію, інструменти й легкозаймисті речовини.

«Я зайшла до сусідки. Вона каже, такий вибух був, що аж шибки трусилися. Я навіть подумати не могла, що це в нас тут таке. Там були горючі всякі і бензин, і розчинники, цих три балони було. Я спочатку подумала, що це вони, бо вибух був сильний «, — каже дружина травмованого Тетяна Смолярчук.

Жінка розповідає, що в цей час її чоловік мав бути на роботі, тому не здогадувалась, що він — під уламками. Рятувальники, які приїхали на місце, розповіли, що з-під завалів лунав стогін.

«Це вони прийшли, почули голос і відразу викликали швидку. Він сам вийшов. Вони допомогли, він збоку вже стояв. Він був випивший і такий зляканий. Я його питала, що таке – він каже, що я хотів прикурити», — каже Тетяна Смолярчук.

Травмованого 51-річного Віктора Смолярчука медики швидкої відвезли до приймального відділення міської клінічної лікарні. Керівник обласного опікового центру Роман Трач стан пацієнта називає важким.

«Термічний опік глибокий в ділянці обличчя і китиць. Зараз опіковий шок. Як підготуємо рани, тоді буде пересадка шкіри. Це через 5-6-7 днів. Він при свідомості, на даний момент надається йому допомога інфузійної терапії. Він знеболений і знаходиться в палаті», — каже Роман Трач.

Речник поліції області Віктор Гомоль озвучив попередню причину вибуху: «Вибух стався внаслідок витоку газу із одного із балонів, котрі господар зберігав у підсобному приміщенні».