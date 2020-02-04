«Ничего необычного»: Путин объяснил нужность поправок в Конституцию

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью», — заявил Владимир Путин 4 февраля по поводу изменений в Конституции, сообщило РИА «Новости».

Владимир Путин.

kremlin.ru

Президент заверил, что предложил внести поправки в Основной закон страны не для того, чтобы продлить свои полномочия. «Нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента, думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — подчеркнул Путин.

Путин добавил, что в действующую Конституцию поправки вносились 15 раз, и в происходящем сейчас процессе нет ничего необычного. «В Конституцию, после того, как она была принята, поправки вносились 15 раз. То, что сейчас предложено — ничего здесь нет такого необычного», — пояснил он.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была предложена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку.

Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

Смотрите также