Внук Молотова рассказал, чего добивался Сталин на конференции в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор исторических наук, внук главы советского МИД Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов рассказал о значении Ялтинской конференции 1945 года для формирования послевоенной архитектуры мировой безопасности. Парламентарий выступил с речью на открытии выставки «Ялта 1945. Правда о Победе. Уроки истории», организованной в Госдуме.

«75 лет назад Крым стал центром мировой политики. Ялтинская конференция до сих пор является самой высокой точкой сотрудничества между Россией и западными державами, не только в ХХ веке, не только во время войны, но и вообще за всю историю», – цитирует Никонова пресс-служба комитета.

Как отметил эксперт, главам СССР, США и Великобритании удалось договориться в том числе и потому, что они «руководствовались собственными национальными интересами и уважали интересы других».

По словам Никонова, для Рузвельта было важно заручиться согласием Советского Союза на участие в войне с Японией. Черчилль хотел сохранить привилегии британских колониальных владений, создать противовес Германии в Европе в лице Франции, и закрепить место Британии как великой державы.

«Для Советского Союза главная задача заключалась в том, чтобы оформить результаты Великой Победы, не дать себя обмануть, как это не раз бывало на международных конференциях, создать пояс дружественных государств по границе и закрепить те территориальные завоевания, которые были оплачены кровью советских солдат, представлявших весь многонациональный народ Советского Союза», — сказал историк.

Никонов отметил, что никто из лидеров не добился всего, что хотел, но в результате удалось согласовать многое.