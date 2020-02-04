Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале

С 3 февраля 2020 года во всех российских дилерских центрах и онлайн-шоуруме Renault действуют специальные условия на покупку автомобилей. Размер выгоды составляет от 30 и более тысяч рублей в зависимости от акции и программы.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Renault Россия, при покупке любой из версий внедорожника Duster по программе Trade-in можно сэкономить от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а при покупке купе-кроссовера Arkana в версии Style или кроссовера Kaptur в исполнениях Style и Extreme – 120 тысяч рублей.



Renault Logan и Sandero. Фото Renault

Отдельные предложения действуют при покупке автомобиля через онлайн-шоурум Renault. Например, на любую версию кроссовера Kaptur можно получить дополнительную скидку 30 тысяч рублей, а на кроссовер Koleos при покупке сервис-контракта – до 110 тысяч рублей в зависимости от выбранной программы.

При покупке Renault Arkana в онлайн-шоуруме клиенты могут рассчитывать на дополнительные 2 года постгарантийного обслуживания в рамках программы Arkana Protection на двигатель и коробку передач. Вместе с тем, до 29 февраля продолжает действовать акция, позволяющая бесплатно получить комплект зимних шин при покупке любого автомобиля Renault 2019 года выпуска.



Renault Arkana. Фото Renault

Также в феврале по-прежнему актуальна выгодная процентная ставка (от 6,9%) при трехлетнем кредите на модели Duster, Kaptur и Arkana; от 8,9% при трехлетнем кредите на модели Logan, Logan Stepway, Sandero, Sandero Stepway, а также 5,9% при двухлетнем кредите на кроссовер Koleos. Программа «Поехали!» с выгодным ежемесячным платежом по кредиту, как и прежде, распространяется на весь модельный ряд Renault, представленный на российском рынке (кроме моделей Master, Dokker Van и Dokker Stepway).

Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.