Skoda объявила скидки на свои автомобили в феврале

В феврале 2020 года во всех дилерских центрах Skoda в России действуют специальные условия на покупку автомобилей. Например, модель Octavia будет доступна с выгодой до 185,5 тыс. рублей, Rapid – до 153,1 тыс. рублей, а Superb и Kodiaq – до 290 тыс. и 235,8 тыс. рублей соответственно.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Skoda Auto Россия», в этом месяце по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%). Акция c тарифом по страхованию КАСКО 3%, действующая при покупке моделей Octavia и Kodiaq, также доступна до конца февраля.

Кроме того, Skoda продлевает действие программ Утилизация/Трейд-ин (для машин 2019 г.в.), в рамках которых можно получить дополнительную скидку до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.