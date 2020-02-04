Новая Lada Granta породнится с «Нивой»

Новую LADA Granta, первые подробности о которой «Автоновости дня» раскрыли буквально на днях, станет близкой родственницей будущей «Нивы». Их сблизит французская платформа B0/Global Access, в свое время ставшая основой для Renault Logan, Duster и Sandero.

Дело в том, что вазовское шасси, созданное во времена «восьмерки», безнадежно устарело, поэтому единственным вариантом, который позволит сделать из Granta более современный автомобиль по той же цене, остается «переезд» уже знакомую «тележку» B0.

Таким образом, LADA Granta «породнится» с внедорожником LADA 4×4 следующего поколения, которую тоже переведут на архитектуру альянса Renault-Nissan.

Работа над новой «Грантой», как пишет «За рулем», идет полным ходом: дорабатывается дизайн, закупается оборудование. Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.