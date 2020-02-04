«Ножкой ать!»: сын Сафронова устроил жаркую фотосессию

В Сети обсуждают смешную фотосессию Луки Затравкина, который сделал типичные фото туристов.

30-летний сын Никаса Сафронова явно покоряет instagram-аудиторию. После скандала в самолете, 242-килограммовый сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин, решил больше не бояться насмешек. Он улетел на отдых и там развлекается по полной. Он выступает за бодипозитив. И с юмором относится к собственным габаритам. На отдыхе Лука спародировал типичные фото туристов с отдыха: вот он в море в позе звезды, вот он возле пальмочки, а вот горячее фото топлес… Лука Затравкин явно знает толк в самоиронии.

«Эй, Инстаграм, закупай побольше новых серверов! Мои фотографии занимают очень много места!» — подписал снимки сын художника.

Он добавил, что есть и вторая часть забавной фотосессии. Подписчики восприняли снимки Затравкина «на ура». Они похвалили его за умение посмеяться над собственными недостатками и поддержали.

«Сын 100кг и стесняется фотографироваться, а вы супер, восхищаюсь Вами», «Да!! Толстяк давай отжигай!! Давай ещё!», «Король позитива», «Красавчик! Монетизируй хайп вокруг своей персоны! Удачи», — пишут пользователи.

Напомним, что в декабре произошел курьезный случай в самолете. Луку Затравкина «засосало» в унитаз. Доставали всем экипажем. После пианист заболел, сильно переживал из-за возникшей шумихи и травли. А потом отправился восстанавливать душевное равновесие на Занзибар. Журналистам Лука сказал, что больше не обращает внимание на колкие комментарии. И хочет приносить людям больше позитива. Худеть, вопреки советам многих, не собирается.