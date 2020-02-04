Кто кого затроллит Общественная палата ответила предложение зеленых общественников Барнаула

Общественная палата Алтайского края (ОПАК) создала рабочую группу, которая решит, насколько целесообразно проводить общественные обсуждения по вопросам сохранения зеленых зон в Барнауле. Об этом говорится в ответе на открытое письмо городских общественников (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»). Активиста Юрия Красильникова такой ответ оставил в недоумении, он предположил, что палата таким образом пытается его «затроллить».

15 января инициативная группа барнаульцев направила в ОПАК открытое письмо с просьбой подключиться к обсуждению сохранения и развития городских парков, лесов и скверов. Реакция последовала не сразу: лишь 27 января обращение было рассмотрено на заседании совета палаты. По его решению создана рабочая группа по вопросу организации общественного контроля по проблеме зеленых зон, строительства корпуса АлтГУ в сквере на площади Сахарова, и ФОКа в парке им. Ленина. Руководителем рабочей группы стал председатель комиссии по экологии Сергей Малыхин, в нее также вошли член краевой палаты и председатель барнаульской Владимир Лопаткин, председатель комиссии по организации общественного контроля Руслан Демаков.

Как указано в ответе ОПАК за подписью ее председателя Льва Коршунова, эта группа «подготовит заключение о целесообразности организации общественного обсуждения по вопросам развития зеленых зон» в Барнауле. Иными словами, несмотря на тавтологию, созданный орган рассмотрит необходимость рассмотрения проблемы, которая в прошлом году обрела статус общегородской и заставила сотни барнаульцев выйти на улицы.

Данный ответ оставил в недоумении одного из авторов открытого письма Юрия Красильникова. «У меня уже нет слов. Создать рабочую группу для обсуждения целесообразности обсуждения. Ну бред. Они хотят меня победить на поле троллинга, что ли? Кто кого лучше затроллит? Я что-то вообще не пойму», — поделился эмоциями с «Банкфаксом» активист. Также он рассказал, что никого из активистов не пригласили на заседание, на котором принималось решение о создании рабочей группы ОПАК.

Инициативная группа общественников уже обозначила основные вопросы, которые, по их мнению, должны быть вынесены на обсуждение экспертов и общественности под модераторством Общественной палаты. Они предлагают внести изменения в законодательство, касающиеся компенсационного озеленения, согласно которым восстановление насаждений должны проводить в определенном радиусе от места их уничтожения. Кроме того, предлагается провести полную ревизию зеленых зон, определить их границы и объявить десятилетний мораторий на их изменение, разработать программу сбережения городских лесов для Барнаула и Бийска, в частности ленточных боров, а также обсудить вопросы строительства корпуса АлтГУ в сквере на Сахарова.

По мнению Юрия Красильникова эти темы необходимо вынести на общественные обсуждения на площадке ОПАК с привлечением экспертов, представителей органов власти и местного самоуправления, по результату которых составить итоговый акт или резолюцию. «Нам важно это обсудить и зафиксировать результаты. Вот итоги прошлого года, мы в феврале начали бороться за Изумрудный парк. В АКЗС был круглый стол и там есть резолюция. Потом у нас прошло три митинга, тоже общественное мнение было зафиксировано в резолюциях. Четыре документа у нас есть. ОНФ собирали обсуждения, [министр спорта Алтайского края Алексей] Перфильев собирал. По итогам ничего не приняли. Пришли, поговорили и разошлись. Ничего документально не закреплено. Нужен документ, на который мы должны ориентироваться, чтобы лица, которые принимают решения о стройках, на него смотрели и понимали, что они идут вразрез и искали другой путь. Пусть нас эксперты убедят, что мы не правы. Но это будет уважаемый человек, который с научной точки зрения расскажет», — пояснил Юрий Красильников.

Напомним, накануне глава краевого Минспорта Алексей Перфильев рассказал ИА «Банкфакс», что строительство ФОКа в парке им. Ленина откладывается до 2023 года. За это время для комплекса могут подобрать новую площадку. Тем временем ситуация с корпусом АлтГУ несколько сложнее, поскольку в отличие от министра руководство вуза не идет на контакт с общественностью, недовольной перспективой застройки сквера на Сахарова.

Также стоит напомнить об упомянутой Юрием Красильниковым резолюции, которая была подписана по итогам круглого стола в Алтайском Закособрании представителями всех фракций. Тогда обсуждалась судьба Изумрудного парка, однако в документе было сформулирована позиция по поводу всех зеленых зон. Авторы резолюции выступили с рекомендацией к правительству региона вынести данный вопрос на Общественный совет при краевом Минприроды. Также была озвучена идея о том, что властям Барнаула следует разработать программу расширения и развития парковых зон, установить запрет на их застройку. Впрочем, пока данный документ остается без внимания чиновников.