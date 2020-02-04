Как в фильме ужасов: в эпицентр эпидемии коронавируса в Китае прибыли стаи ворон

Помимо ворон, в города прилетели комары просто огромных размеров. Люди желают знать, с чем связано подобное поведение животных. Возможно, это предзнаменование, что вскоре останутся в живых единицы?

Некоторые пользователи Сети отметили, что вороны едят падаль, а в Китае много трупов. Вороны якобы могут уловить запах смерти, даже если человек еще жив. После смерти жертвы в природе вороны обычно кружат вокруг «легкой добычи».

На видеозаписях вороны в таких городах, как Ичан, Цзинчжоу и Ханьчуань. Житель последнего города отметил, что стая была невероятно плотной и громко каркала. Никогда ранее он не видел подобного.

Другая проблема – комары. В случае их появления ранней весной неминуемо возникновение вспышки какой-то болезни. Они, возможно, помогут вирусу в его распространении.