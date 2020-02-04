Финансы и живая сила: боевики рассказали о турецкой поддержке

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Турция поддерживала сирийских террористов, обеспечивая их финансами и живой силой, рассказали во время допроса попавшие в плен к сирийским правительственным войскам боевики. По их словам, за участие в террористических группировках им платили. Незадолго до этого СМИ сообщили, что Анкара активизировала свою деятельность в Сирии, но не в рамках установленных договоренностей.

Турция обеспечивала террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) финансами и живой силой, заявили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.

«Нас задержали турецкие полицейские и сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне «Джебхат ан-Нусры», они убьют или арестуют мою семью Они дали мне зарплату — $100», — рассказал уроженец населенного пункта Тибни по имени Махмуд ан-Наджим с позывным Абу Абдалла.

По его словам, турки отправили его родственников в лагерь беженцев и держат там в заложниках.

Его предупредили, что, пока он работает на «Джебхат ан-Нусру», семья останется в безопасности, отметил ан-Наджим. Как утверждает боевик, все снабжение группировка получает из Турции и Саудовской Аравии.

Как террорист, ан-Наджим получил специализацию пулеметчика и впоследствии воевал в этом качестве по всей Сирии. Он объяснил, что боевики обстреливают город Алеппо, потому что так приказал командир, по мнению которого это приведет к ненависти гражданских в отношении сирийских и русских военных.

Второй допрошенный боевик по имени Хусейн Абдель Азиз с позывным Абу Удей родом из города Дейр-Хафир сообщил, что попал в плен во время отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 в Алеппо. Не исключено, что боевики планировали спрятаться за спинами турецких наблюдателей.

«Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах: «Ахрар аш-Шам», «Сирийская свободная армия», «Харакат Нур ад-Дин аз-Зинки» (все организации являются структурными подразделениями «Джебхат ан-Нусры», все запрещены в России — прим. ред.)», — рассказал Абдель Азиз.

Он уточнил, что сейчас на стороне экстремистов воюют боевики из Пакистана и Афганистана.

Ранее принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что последние действия Турции в Сирии могут спровоцировать масштабный конфликт. Как отмечал близкий к Министерству обороны России собеседник издания, в последние несколько недель турецкие военные существенно активизировали свои действия, но они явно выходят за пределы установленных договоренностей.

Источник газеты утверждает, что Анкара делает все, чтобы сорвать продвижение правительственных войск Сирии на Серакиб.

На это указывает прибытие в Идлиб конвоя с тяжелой бронетехникой и блокировка турецкими военными трассы Латакия — Алеппо, обратил внимание собеседник издания.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военные поразили 54 цели в Идлибе и нейтрализовали 76 сирийских солдат в ответ на обстрел правительственными войсками САР позиций Анкары в Идлибе.

Акар уточнил, что турецкие военные заранее два раза предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в сирийской провинции.

Незадолго до этого минобороны Турции сообщило, что в результате атаки сирийцев погибли несколько военных и гражданских лиц из Турции. Изначально в республике говорили о четырех погибших в районе населенного пункта Саракиб, но позже появилась информация о гибели еще одного военного и одного гражданского турецкого специалиста.

К вечеру 3 февраля находившийся в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жертвами обстрела стали восемь человек: три гражданских и пять военных.

Российская сторона объяснила случившееся тем, что Анкара заранее не известила Москву о своих позициях, в то время как сирийские военные проводили операцию против террористов.

О том, что к гибели турецких военных причастна сирийская армия, сообщило само государственное информационное агентство Сирии SANA.

По его сведениям, сирийцы вели огонь по отступающим частям террористов, но в результате были убиты четыре турецких солдата, еще девять получили ранения.

Эта новость возмутила Эрдогана, который выразил решимость ответить сирийской стороне за гибель своих военных. «Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30–35 сирийцев», — подчеркнул турецкий лидер.