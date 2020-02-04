В Госдуме посоветовали Эрдогану снять «вашингтонские очки»

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В Госдуме посоветовали Эрдогану снять «вашингтонские очки»

Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters

В Госдуме ответили на слова турецкого президента Тайпа Эрдогана о непризнании Анкарой российского Крыма. Депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек посоветовал ему снять «вашингтонские очки», передает РИА «Новости».

По мнению Бальбека, Эрдоган смотрит на Крымский полуостров в очках от Вашингтона с сильно затемненными линзами. Если же он их снимет, то станет смотреть на Крым реалистичнее.

Ранее Эрдоган в очередной раз заявил, что он и его страна не признают присоединение Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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В Госдуме посоветовали Эрдогану снять «вашингтонские очки»