Названы травы, которые эффективны в борьбе с диареей

Содержание:

Рожковое дерево

Барбарис

Эхинацея

Голденсил, он же желтый корень

Псиллиум

Диарея — довольно распространенное расстройство пищеварения, которое приводит к вздутию живота, болезненным спазмам и частым походам в уборную. Симптомы могут держаться от нескольких часов до нескольких дней.

Острая диарея может появиться на фоне вирусной или бактериальной инфекции, вследствие пищевого отравления, питья загрязненной воды или приема антибиотиков.

Зарубежные медики дали советы, которые помогут быстро избавиться от симптомов диареи. Первое правило — не допускать обезвоживания. Пить следует только чистую воду и много. Табу — газировка, кофе, чай, молоко, алкоголь.

Для ослабление симптомов диареи могут быть эффективны и некоторые травы. 5 из них заслуживают особого внимания.

Рожковое дерево

В экстракте этого растения много танинов, которые успокаивают слизистую оболочку желудка. Стручки рожкового дерева также помогают организму удерживать воду.

Барбарис

Берберин и пальматин, которые присутствуют в барбарисе, обладают антибактериальными свойствами. Берберин также обладает антипротозойными свойствами. Протозойные заболевания, такие как лямблиоз, дизентерия, кандидоз, также, на заметку, провоцируют диарею.

Эхинацея

В этом растении, которое в зимний период используется как иммунностимулятор, содержатся полисахариды и алкамиды, а также полиацетилены, которые обладают противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами.

Голденсил, он же желтый корень

В этой траве много берберина. Это вещество увеличивает активность макрофагов, которые ведут борьбу с вирусами и бактериями.

Псиллиум

Эта трава — кладезь клетчатки. Кроме того, она обволакивает слизистую желудка. Эти два свойства делают ее лучшим натуральным средством от диареи. Шрот этого растения, попадая в желудок, впитывает в себя воду и надолго ее задерживает, избавляя организм, таким образом, от обезвоживания.

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