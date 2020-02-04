Житель Великобритании утверждает, что вылечил коронавирус с помощью горячего виски и меда

25-летний Коннор Рид к моменту заражения вирусом жил в Китае на протяжении трёх лет. Два месяца назад у него обнаружили признаки коронавируса и госпитализировали. Мужчине было трудно дышать, у него также наблюдался сильный кашель, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Молодой учитель был шокирован вердиктом врачей. Он сперва подумал, что в ближайшее время умрет. В больнице британец пил горячий виски с медом до тех пор, пока его «лекарство» для души не закончилось. Каково было удивление Коннора, когда алкогольный напиток и мед оказались лекарством и для тела. Учитель до этого слышал, что алкоголь может убивать некоторые вирусы. Мужчина, важно отметить, до этого отказался от приема антибиотиков.

Коннор также поделился, что Ухань стал городом-призраком. В больницах острый дефицит медикаментов, а в магазинах наблюдается нехватка свежих продуктов. Неизвестно, когда ситуация наладится.