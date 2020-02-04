НАСА показало, как будет выглядеть Земля без воды

Большая часть земли находится под водой. Она заполняет самые длинные горные хребты, а также покрывает древние «мосты», благодаря которым раньше люди мигрировали между континентами. НАСА решило показать, какой была бы планета без воды, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. На свет вышло второе видео, которое создал планетолог Джеймс О’Донохью. Мужчина изменил анимацию физика Хараса Митчелла, внеся несколько весомых уточнений. Также учёный скорректировал время и добавил счётчик, отображающий объем исчезающей воды. На видеоролике океан стремительно мелеет, проявляются участки суши, ранее скрытые от глаз человека. Обмеление раскрыло большое количество невиданных ранее ландшафтов. Становятся видны древние «мосты», образованные континентальными шельфами. Ранее по этим не затопленным участкам люди перебирались с одного континента на другой. Так, к примеру, тысячи лет назад люди спокойно переходили из Европы в Великобританию, из Сибири на Аляску и т.д. Сегодня мосты затоплены вследствие таяния ледников. Основная часть воды составляет в глубину 6 километров, однако надо еще 5 километров, чтобы осушить океаны полностью. Пользователи сочли видео весьма интересным и познавательным.