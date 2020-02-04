Турция «нейтрализовала» более 70 сирийских военных

Военные Турции поразили 54 цели в сирийском Идлибе и «нейтрализовали» 76 сирийских солдат, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Такие действия были предприняты как ответ на обстрел турецких военных в Сирии, сообщило РИА «Новости».

Турция.

Открытые источники в Интернете (ССО)

По словам Хулуси Акра, турецкие военные накануне дважды уведомили своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе.

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Как позднее сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, турецкие представители не прибыли для проведения совместного патрулирования, российской военной полиции пришлось действовать в одиночку.

Что такое Идлиб?

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Трёхсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана.

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Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры»*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра»*, всего около 30 тысяч боевиков.

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